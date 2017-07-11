Фальсифікація рішень Конотопської міської ради Активісти у Конотопі виявили факти фальсифікації рішень Конотопської міської ради

Активісти у Конотопі виявили факти фальсифікації рішень Конотопської міської ради. Навіть у пресу потрапили розпорядження заступника міського голови про розслідування такого факту. І хоча усе це відбулося майже рік тому, мешканці міста впевнені, що це не поодинокий злочин "команди свободівців", які узурпували владу і вже п'ятий місяць перешкоджаюиь проведенню сесій у місті у законний спосіб.

Семеніхін боїться, що перевірки КРУ не пройдуть безслідно, все треба вичістити до цього моменту, те що фальсифікувались рішення – факт, депутатам дурили голову, голосували за одне, а потім по документам підставлялись інші рішення, а перед людьми висвітлювалось все навпаки, аби дискредитувати певних депутатів в очах громади.

Фальсифікації рішень сесії у Конотопі це зовсім не новина - саме із цього і починав мер свою діяльність. І першою пробною кулею був підлог при перейменуванні вулиць: голова підписав рішення за яке не голосували депутати і на це закрили очі усі правоохоронці, які мали б це бачити.

Стосовно останнього факту - то тут у команді міського голови просто стався недоречний збій і молодий заступник спробував схопити за "схему" самого мера. І кара йому не забарилася. Та чому це не цікавить конотопських правоохоронців, чому винуватці побиття громадян у міськраді і досі не покарані, чому десятки справ покладені під сукно і не розслідуються місцяни вже навіть не запитують.