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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
01.08.2017 13:27274

Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою є безстроковим

Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою є безстроковим

     Головне територіальне управління юстиції у Сумській області повідомляє, що відповідно до Закону України «Про державну службу», з 1-го травня 2017 року для участі у конкурсному відборі на зайняття посад державної служби обов’язковим документом є посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

     Порядок проведення атестації та порядок отримання посвідчень без обов’язкового проходження атестації врегульовано постановою Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою».

     Звертаємо Вашу увагу, що на території Сумської області такі посвідчення можна отримати у наступних вищих навчальних закладах:

     1)      Сумський державний університет –

http://cpo.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3A2017-05-18-09-30-55&catid=5%3A2010-07-01-20-54-17&Itemid=25&lang=uk

     2)      Сумський національний аграрний університет –

http://www.sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6063%3A2017-06-06-14-05-49&catid=44%3A2009-12-08-13-19-41&lang=uk

     Атестація проводитьсяу три етапи:

     1. Подання заяви від особи, яка претендує на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації.

     Особа подає заяву на ім’я ректора університету у будь-який зручний для неї спосіб:

- особисто (СНАУ – щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 16.30 години за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, головний корпус, аудиторія 227; СумДУ – щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9 до 17 години (обідня перерва: 12.00-12.45) за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, головний корпус, аудиторія Г-907);

- надсилає відскановану заяву на електронну адресу:  СНАУ – ipod_snay2015@ukr.net; СумДУ – cpo@fpkpo.sumdu.edu.ua.

     До заяви додається оригінал платіжного документа (для електронної форми – сканкопія оригіналу) про сплачену послугу з проведення атестації та видачі посвідчення.

     2. Учасник атестації повинен прибути у визначений день, час і місце (згідно з графіком атестаційних сесій) для проходження атестації, пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та надати оригінал платіжного документа.

     Проходження атестації відбувається в один день у письмовій та усній формі.

     Атестація у письмовій формі включає письмове завдання з використанням технологій тестування, письмовий переказ тексту з фахових питань.

     Атестація в усній формі передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм, повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

     3. Визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

     Учасникам, які успішно пройшли атестацію, протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації вручається посвідчення про проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою.

     Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

     Посвідчення діє безстроково.

     Не зволікайте! Юстиція відкрита до людей! Чекаємо на Вас!

Право Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою є безстроковим
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