Я МАЮ ПРАВО! Я МАЮ ПРАВО!

В Україні стартував масштабний проект Міністерства юстиції України, покликаний сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та механізми їх захисту.

Уперше за всю історію незалежної України надається така велика увага поширенню правових знань, залученню громадян до правової активності та право свідомої поведінки. Це дуже важливо, адже суспільство бачить Україну правовою державою. Наразі постає завдання сформувати нову правову культуру у суспільстві, що забезпечить сталий розвиток України як сучасної правової демократичної держави.

А стратегічним завданням довгострокової національної програми «Я МАЮ ПРАВО!» є підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої права. Без перебільшення можна сказати: знання громадянами своїх прав і вміння їх захистити є найкращим способом протистояти сваволі чиновників та органів правопорядку.

Спільно, використовуючи можливості органів юстиції, місцевих центрів та бюро правової допомоги, залучаючи юридичну громадську спільноту, ми зможемо навчити як діяти в тій чи іншій ситуації та захистити свої права від свавілля чиновників.

Окрім правопросвітницької роботи, важливим елементом проекту є створення на базі Кабінету Міністрів України моніторингової групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав громадян та притягнення до відповідальності державних чиновників чи осіб, з боку яких відбулось порушення прав громадянина.

На старті проекту запрошую залучитися усіх, хто прагне розбудови правової держави, у якій кожна людина знає свої права, користується ними і володіє інформацією про те, що потрібно робити, коли її права порушують.