На Сумщині кожне друге свідоцтво про народження дитини видається у пологовому будинку Зручні і комфортні сервіси – принцип роботи органів юстиції Сумщини, які все роблять для того, щоб забезпечити максимальне наближення до людей.

Серед багатьох інших позитивних результатів та набутків І півріччя 2017 року начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун зазначила й про те, що сьогодні в Україні у пологових будинках видається кожне четверте свідоцтво про народження, а на Сумщині – з 4 тисяч актових записів про народження – понад 1,5 тис., тобто фактично кожне друге.

Цей сервіс набув широкого резонансу, а також слів вдячності, адже батькам не потрібно гаяти час, ходити кабінетами чиновників – у 17 закладах медицини області батьки можуть комфортно й вчасно отримати перший документ на свого малюка через фронт-офіси юстиції.

Навіть більше – тепер можна безпосередньо в пологовому будинку оформити місце проживання нового члена родини, а також подати документи на отримання допомоги при народженні. За півроку при проведенні державної реєстрації народження дитини на Сумщині прийнято близько 1 тис. заяв на реєстрацію місця проживання.