Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення надання раніше призначеної субсидії Консультує Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович

Вітаю Вас пане Міністре! Зараз багато по телевізору говорять про субсидії та й так поміж людьми ходять чутки, щоїх будуть відміняти і забирати, а ті, хто не оформив, більше не зможуть оформити. Поясність нам таку річ, чи зможуть ті, хто ще не отримав субсидію, її отримати і у кого мають право її забрати.

Олександра Блюхер-Саєнко

Що таке субсидія?

Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія є безповоротною і її отримання не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.

Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.

Хто має право на субсидію?

Одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Неповнолітні, які залишились без батьківської опіки за заявою опікуна (піклувальника).

Куди звернутися, щоб отримати субсидію?

Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Які умови призначення субсидії?

Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих осіб або осіб, які фактично проживають в приміщенні.

У разі, коли не всі, хто зареєстрований в оселі, проживають в ній, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної ради або утвореної ними комісії.

У разі відсутності документів, які підтверджують тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов.

Які документи потрібні для отримання субсидії?

Заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Довідки про доходи (у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення).

Договір найму (оренди) житла (за наявності).

Документи можуть бути надані поштою, у електронній формі через сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), особисто.

Чи довго чекати відповіді, і як довго діє субсидія?

Рішення про призначення субсидії або відмова приймається протягом 10 днів після подання заяви та отримання відомостей щодо доходів заявника, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпеченості громадян житловою площею та комунальними послугами тощо.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

В яких випадках надання субсидії можуть припинити?

За поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою зарплати чи пенсії, що підтверджується відповідними документами.

У разі отримання інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.

У разі переїзду сім'ї в іншу місцевість.

Якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії.

За заявою уповноваженого власника (співвласника) житла, наймача житла у державному та громадському житловому фонді, члена житлово-будівельного кооперативу, власника (співвласника) житлового приміщення.

Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані, зокрема про доходи та майновий стан.

У разі, коли через несплату громадянином спожитої послуги надання субсидії припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, які підтверджують погашення заборгованості.

Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?

1. Головне територіальне управління юстиції у Сумській області

вул. Г.Кондратьєва, 28. Телефон для довідок: 66-19-50; 66-19-25.

2. У місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сумської області та їх бюро

http://sumyjust.gov.ua/kontaktn-dan-stvorenih-subyektv-derzhavnoyi-reyest/6486-kontaktn-dan-centrv-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-sumskoyi-oblast-ta-yih-byuro.html

Контактні дані Центрів надання адміністративних послуг Сумської області

http://sumyjust.gov.ua/kontaktni_dani_centriv.html