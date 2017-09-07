Вітаю Вас пане Міністре! Зараз багато по телевізору говорять про субсидії та й так поміж людьми ходять чутки, щоїх будуть відміняти і забирати, а ті, хто не оформив, більше не зможуть оформити. Поясність нам таку річ, чи зможуть ті, хто ще не отримав субсидію, її отримати і у кого мають право її забрати.
Олександра Блюхер-Саєнко
Що таке субсидія?
Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія є безповоротною і її отримання не тягне за собою зміни форми власності житла.
Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія, субсидія надається тільки на один вид палива.
Хто має право на субсидію?
Куди звернутися, щоб отримати субсидію?
Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.
Які умови призначення субсидії?
Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих осіб або осіб, які фактично проживають в приміщенні.
У разі, коли не всі, хто зареєстрований в оселі, проживають в ній, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної ради або утвореної ними комісії.
У разі відсутності документів, які підтверджують тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов.
Які документи потрібні для отримання субсидії?
Документи можуть бути надані поштою, у електронній формі через сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), особисто.
Чи довго чекати відповіді, і як довго діє субсидія?
Рішення про призначення субсидії або відмова приймається протягом 10 днів після подання заяви та отримання відомостей щодо доходів заявника, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпеченості громадян житловою площею та комунальними послугами тощо.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується:
В яких випадках надання субсидії можуть припинити?
У разі, коли через несплату громадянином спожитої послуги надання субсидії припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, які підтверджують погашення заборгованості.
Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
1. Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
вул. Г.Кондратьєва, 28. Телефон для довідок: 66-19-50; 66-19-25.
2. У місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сумської області та їх бюро
http://sumyjust.gov.ua/kontaktn-dan-stvorenih-subyektv-derzhavnoyi-reyest/6486-kontaktn-dan-centrv-z-nadannya-bezoplatnoyi-vtorinnoyi-pravovoyi-dopomogi-sumskoyi-oblast-ta-yih-byuro.html
Контактні дані Центрів надання адміністративних послуг Сумської області