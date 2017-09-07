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Александр Шутко
Александр Шутко
Вчера 14:53184

«О лозунгах» - 2

Всё-таки, как не крути, а без этого самого вождя мирового пролетариата – В.И. Ленина, ну прямо тебе ни куда!

Прямо тибе, такой себе конг-не-тивный дис-сонанс (ели управился выговорить…!) случается.

Вот к примеру закроешь глаза перед телеком, а там «Опа-ньки блок» «распинается»! Мы де мол «за всё хорошее, против всего плохого!». О как! А как откроешь…, а там добродий Бойко своею персоналией! И на те… Энтот самый конг-нэ-тивный дис-сонанс башку надвое рвёт! Вроде как представляешь себя «бегущим по волнам» и бац…! Головою об вышку… Череп вдребезги… А мозгу то куды подется?... Хто подскажет – озаботится?...

Не, ну когда «За життя» там слушаешь. Чё-то вспоминается песенка:

«Раз пошли на дело!

Я и Рабинович…!».

Ещё вспоминается анекдот «советський». Когда партейный работник окончил свой выступ фразой, «Шо скоро мы «Мы» будем жить ещ1 лучше». А «голос из народу» возьми да спроси»:

- А Мы!?!!

            Вот ещё что хочется спросить у народа:

            А Ты (народ) за мед. реформу или за Пэд…!!? А…а?!!

Може марш какой – всеобщей Ривности, провести?! Да посмотреть наконец, кого скоко и за шо выйдет?! А то лячно как-то перепись населения в стране – то проводить. Куда, в какую графу этих-то, ну…, заносить?! Не получится ли, шо без них… ну…, и людишек-то в державе не осталось. Усе в «политикум» подались.

            Вообще критиковать, шо наш, шо рассейский бэ-э-монд стало опасно… Вдруг в анти-сми-тизме опутают! А тогда же в Эвропе мне «нихто же руки не подаст», да и вообще… Пропадай тогда мой бредометрический пачпортъ. Это если его ещё  выправят мне, конечно…

            Просыпалось… Телек не выключил. А просонок то глаза и застит. Ни чё не разглядеть. А оттуда. Ну с цилявизора… Ох шо.!! – «И будет тебе», и «Уже почти есть», иногда правда сказывают, шо «жру много». Ну большенько, чем Меркель-хильни пид-данные, а так. «Я – говорит, - токо за правду и токо за труд!»

            И опять конг-ни-тивный дис-сонанс так в мозги и лезет.  Вспоминается анекдотец времён застоя про тогдашние СМИ (газеты «Правда», «Труд», «Известия» и т.д.) А там киоскёр покупателю: правды – грит нету! Известия – кончились, советську рассею – продали, остался один труд, за 3 копейки! О как!

            И сразу «Мать-Кив-щину» вспоминаешь, «Выродження», БМП да «фронтовиков». Те тоже говорят. А шо говорят…? Да много шо говорят. С энтим-то дис-сонансом всего и не упомнишь.

«Нука все вместе.!! Уши развесте».

(песенка из мультика!)

            А каво б, вы выбрали??? Если бы уже сейчас энто(?) началось?! – со всех сторон опросы – допросы!, - А!!!... –

            - О-о-о-…!» - Кого бы я только не выбрал… Да никого бы и не выбрал! Наверное…

            Вот может женчину, эту оголодавшую с ж-ой и грудями выбрал… Но она же, говорят мужчинками «не интересуется».

            Так баб-то «хороших таких» у парламенти, да и в управительстви много всяких. Таких, шо – «Ух-г…-г-», как у кино «Брульянтова рука». Выбирать так хочется, ох как хочется… Интересуюсь! А они трусы какие носют?! Или может в их «кругах» энто вовсе и не обязательно?..

            Вот вчерась показуют девицу «красну». «Ну прям загляденье. На каком-то (бес)-толк шоу. Сидит лыбится. Зубы ровные. Шея как у лебёдушки. И тут на тебе! Как заговорит! Да так складно. А под ней подпись: - глава какого-то автодора. Вот и доходить до меня теперь стало, чё это дороги то нашенькие, пока шо в дырках!

            Возьму да и выберу Ля-ка. Всем на зло… А может и на радость! Кто, про это знает?!

            Не. Ну шо ты пристал –

            - А при чём тут Ленин. Ильич наш недокоханый!!! –

            Причём, причём! А уже  и не причём! Я, что за всех помнить должен?!?

            P.S. Ох уж эти не выносимые министры – капиталисты, Роузенблаты да уё-ки недоторканые депутаты… Такие толстые… Хотя он и худоватого из-за трибуны пытались вынести… А он за ту трибуну как цепень бычий за пряму кишку…

            А выносителя ужо крав-ногами в угол Врушки и затолкали.

Не! Трудно их выносить. Ох как трудно. «Лучше по-хорошему – хлопайте в ладоши. Вы-ы-ы!» (продолжение песенки из мульта).

            P.P.S. А вот ребятушки, ежели вам порядка хоть какого восхотелось то надобно:

            1. Установить регламентный контроль над всеми гос. и Выборными установами (ВРУ прежде всего), со стороны какой общ. структуры (Конституционного собрания).

            2. Все чиновники и «служилые», согласно контрактных условий обязаны, ещё в до судебном порядке, возмещать убытки, упущенную выгоду и проч., нанесённые ими любой из сторон, по факту выявления таковой.

            3. Суды и все правоохранители в случае их причасности к искажению уголовных и пр. дел, должны привлекаться, как соучасники (подельники) осуждаемых.

            4. Каждый документ, квитанция, выдаваемых гос. органами и другими структурами должен носить окончательный, заключительный, не требующих доп. подтверждения, характер.

«Нет, нет, нет, нет!!! Мы хотим сегодня!»

«Нет, нет, нет, нет!!! Мы хотим сейчас!»

(песенка времён перестройки)

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