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Александр Шутко
Александр Шутко
23.10.2017 09:52456

Римейк: Вам и не снилось

Дарвін, поки в кінці-кінців не з'їхав з глузду і ще не опинився в дурдомі, по навіюванню зі сторони етно-мосонів написав такий собі «труд» про еволюцію в царині флори та фауни, чим зовсім «засрамив» всіх цих Ламарків з Лінеями.

Дарвін, поки в кінці-кінців не з'їхав з глузду і ще не опинився в дурдомі, по навіюванню зі сторони етно-мосонів написав такий собі «труд» про еволюцію в царині флори та фауни, чим зовсім «засрамив» всіх цих Ламарків з Лінеями.

Але це все дрібниці, якщо зглянутись на те, в що еволюціонували з легкої руки тих, «яких нема, але якось вони є», гроші та грошова система в світі за якихось півтора-два століття.

Гроші, що мали свою собівартість згідно матеріалу, з якого їх викарбовували (золото, срібло, мідь) перетворилися спочатку в паперові асігнації і кредитні та батьківські білети, а потім і зовсім в «не кєш». В середині ХХ століття проводились цілі кампанії: «Знищимо кєш – знищимо злочинність!», «Всі у безнал!!!».

Ага! Знищили! Раніше у твою шухляду, «де гроші лежать», якщо ти не повний дурень, тільки ти і міг зазирнути та помацати. А тепер... Хакери, хрюкери і просто банківські працівники, та ще й ті, кому «дуже потрібно».

Тепер вже виламувати решітки та робити підкопи зась. Ламай коди, став на банкомати «примочки», розводь через інтернет, по телефону, через гаджети – комфорт!
Ну «ми» ж цього так не залишимо – переведемо все в «цифрь». І буде вам щастя! Для вас програми економного ведення домашнього господарства, пишіть плани на виплати та таке інше. А «ми» все «проконтролюємо», «захистимо», «допоможемо». Дуже зручно – повний комфорт. Тільки хто ж ті, хто так за нас печеться? Знову ті, "яких нема, але вони є"!?! Якщо не заплатить підрядчик чи роботодавець, то хоч, на крайняк, є кому «морду набити».
А як бути з тими «грошима», що «мерехтять» одиницями та нулями на серверах банків та інших фінансових установ? Розбити можна лише вікно. А це вже не хуліганство.
«Пишіть листи, Шуро! - радив Великий комбінатор. – Пишіть листи...». І чекайте, що вам «там» «хтось» відповість.
Але я впевнений, що відповідь колись-таки та буде. Логічна, тактовна, ввічлива. Ну а як щось не так, то - до суду! Може що і «вигорить». А між цими двома подіями, будь ласочка, - «зуби на полицю», ну і в «росписи», що там у вас є.
Демократія і плюралізм в дії.
І як результат – повний і всеохоплюючий контроль і над нами, і над нашими грошима. А злочинність? Так її ж ніхто не відміняв. Будемо «ми» і далі з нею боротися і перемагати.
І на всі ці «еволюційні перетворення» платіжної системи не знадобилося щось там мільйони років трясти та кип’ятити, поливати блискавками та метеоритами.
Тільки добра воля «когось» і «системний» підхід.
«Итак, брюки превращаются... Превращаются брюки... В элегантные шорты»
(кинофильм «Брилиантовая рука»).
Та шо там шорти їх хоча б пом’яти у руках можна, як колись «дерев'яні» і «пом’яті».
А «електронні» хіба що погоняти по проводці або опто-волоконному кабелю і за те дякую! І надійся, що твої кровні не поїсть якась вірусня або не згорять вони разом із сервером, не посипляться з программою.
А ще чи буде ласка тих «кого нема, але вони якось є».
Вбивці бувають теж лагідними, як гепатіт С!

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