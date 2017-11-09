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Александр Шутко
Александр Шутко
27.10.2017 17:45398

Мегавселенная: маркеры на пути

Концепция Мегавселенной в том виде, в котором она есть сейчас - это достаточно простая для понимания и достаточно объемная для объяснения всего, что есть в нашем мире. концепция

Я не касаюсь тех понятий, которые мы вообще понять не сможем никогда. Это свет, Божья воля.. . Наше мышление мозаично.. Мысли наплывают и вот какая зацепится за нашу психологическую личность... или ситуацию и тем дальше мы можем эту мысль развить. у нас нет целостного мышления. Оно больше к нам приходит во сне... Подробности в видеоблоге

Общество Концепция Маркеры Мегавселенная
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По тематике

Александр Шутко
«Всё очень просто…»

На самом деле всё очень не так, как мы понимаем живя в нашем измерении....

Александр Шутко 09.11.2017 14:45
Александр Шутко
Римейк: Вам и не снилось

Дарвін, поки в кінці-кінців не з'їхав з глузду і ще не опинився в дурдомі, по навіюванню зі сторони етно-мосонів написав...

Александр Шутко 23.10.2017 09:52
Александр Шутко
Мои друзья – сильные мира сего

Да взрасли то мои дружки-корефаны – заматерели. Прямо бурыми стали. В масть....

Александр Шутко 18.05.2017 09:42
Александр Шутко
Возвращаясь к написанному: Любовь за деньги... не купить!

Еще одна из моих ранних публикаций стала как никогда актуальной. Читайте о любви, деньгах и прочих ценностях...

Александр Шутко 04.05.2017 14:05
Александр Шутко
Мегавселенная: новое подтверждение из Америки

Продолжаем находить все новые и новые открытия, гипотезы ученых со всего мира, которые очень точно иллюстрируют мировоззренческую концепцию "Мегавселенная"...

Александр Шутко 27.04.2017 10:47
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Астрология
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Афиша

«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:10
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:30
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
«Женись на мне, чувак» Тарек Будали (Франция, 2017)
Кино Дружба
16-35 - 50 грн.

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