Мегавселенная: маркеры на пути Концепция Мегавселенной в том виде, в котором она есть сейчас - это достаточно простая для понимания и достаточно объемная для объяснения всего, что есть в нашем мире. концепция

Я не касаюсь тех понятий, которые мы вообще понять не сможем никогда. Это свет, Божья воля.. . Наше мышление мозаично.. Мысли наплывают и вот какая зацепится за нашу психологическую личность... или ситуацию и тем дальше мы можем эту мысль развить. у нас нет целостного мышления. Оно больше к нам приходит во сне... Подробности в видеоблоге