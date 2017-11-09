Мегавселенная: маркеры на пути

Я не касаюсь тех понятий, которые мы вообще понять не сможем никогда. Это свет, Божья воля.. . Наше мышление мозаично.. Мысли наплывают и вот какая зацепится за нашу психологическую личность... или ситуацию и тем дальше мы можем эту мысль развить. у нас нет целостного мышления. Оно больше к нам приходит во сне... Подробности в видеоблоге
На самом деле всё очень не так, как мы понимаем живя в нашем измерении....
Дарвін, поки в кінці-кінців не з'їхав з глузду і ще не опинився в дурдомі, по навіюванню зі сторони етно-мосонів написав...
Да взрасли то мои дружки-корефаны – заматерели. Прямо бурыми стали. В масть....
Еще одна из моих ранних публикаций стала как никогда актуальной. Читайте о любви, деньгах и прочих ценностях...
Продолжаем находить все новые и новые открытия, гипотезы ученых со всего мира, которые очень точно иллюстрируют мировоззренческую концепцию "Мегавселенная"...