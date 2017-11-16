Римейк: Анхела Меркель и крах эвропейской дармократии «Если в кране нет воды – значит выпили жыды… Если в кране есть вода – значит - … туда». (Песенка евреев о евреях времён СССР).

В далёком детстве два моих старших товаришка – Виктор и Вова (почему-то с прозвищем тупенький), приглашая меня, мальца на посиделки с разговорами, всегда понижая голос несколько загадочно (конспирологично – на новый манер) спрашивали: «А среди нас нет евреев?!...» На что я, осознавая какой то подвох, правда несколько неуверенно, говаривал – Нет!? Тогда-то я толком и не знал, кто такие и украинцы. СССР – значит все русские и точка!!! Дальше мои, как щас говорять побратымы, рассказывали всякие анекдоты и остроумные придумки о них, о евреях. Было смешно. Теперь оба посещают синагогу. А меня так и оставили в раздумье – кто я??! – симит – антисимит?!

Вообще, если следовать апологетам сионизма, то «если бы антисимитизма не было, то его бы следовало придумать». Но вот это уже враки, антисимитизм, это более, чем хорошо надуманная схема. Нет же в конце концов антицыганизма??!

Конечно, ничто так не сплачает народ, как общее «горе».

И вот теперь мы наконец-то приблизились к заявленному заголовком сюжету о демократии на эвропейский манер. Сразу же синонимы приходят на умишко – дерьмократия, дармократия, дремократия, хрено-, ну это уже совсем крен в ненормативную сторону.

Если генералы-военные «всегда готовятся к прошедшей войне…», так говорят. То наш политикум, наверное, надобно сказать, увы, вот уже 25 годок скоро, готовит нас (на медленном огне) к такой сибе демократии на эвропейский манер, если можно так выразиться. При этом рассказывает байки позабористей, чем Сен-Симон, Фурье, Оуэн и примкнувший к ним Кампанелла вместе узятые. Забывая при этом, что последние это ж тебе никто иные, как социалисты – утописты. А уже в этом словосочетании слышится, что-то заунывное. Как по простому – утопленники – что ли?!

А демократия, словцо из таких глубин до н.э., что и погружаться не стоит, утонишь (как пить дать). Так что ж нам предлагают построить?! Да то, что мы уже достраиваем – дерьмо – и прочее, иже с ним присно помянутыми синонимами, кратии.

Те, которые были (и которых уже нет) кратии родились и загнулись в национальнооднородной среде. Те, которые доживают – зародились в достаточно однородной этно-социальной среде, а разлагаются и превращаются, в удобрение в Тетчеровском «мультинационализме».

- А при чём же здеся Анжела?!» - спросит дотошный прочитатель.

И будет прав. А ни при чём! Кроме того, что ей (Меркелихе), теперь приходится откупаться от этого «мультинационального» нашествия своими демократическими эвро.

Не выдерживает нынешняя демократия сама себя. Ох не выдерживает. Что бы «усё по процедуре», да «у законный способ!».

О привкусах трюфеля, можно говаривать только с тем, кто его пробовал, не иначе.

Посему и сказано – сколько не говори «халва, халва!» во рту слаще не станет, разве, что под гипнозом. Именно под гипнозом всё действо и происходит. И уже отовсюду – «ваши руки наливаются кровью… Ваша голова тяжелеет, веки опускаются…». Вот только вопрос: Зачем опускать то, что практически и не подымалось (сейчас я о веках - а вы о чём подумали?!).

Все СМИття, с утра до вечера, - а вот посмотрите туда, а теперь сюда, а теперь опять.., что голова кругом, - прилягте, отдохните или напейтесь, или позанимайтесь чем-либо… Уже давно понятно, что не борьбой заниматься надобно, а возглавлением процесса.

Поэтому и выборы… «Если бы от выборов что-то зависело – нас бы к ним не допустили б». (М. Твен).

А кто вам сказывал, что при выборах голова заменяется. Нет ТУ самую голову нам не заменить. Это она нам всё время нашёптывает – «Куси, ну куси яблочко, ан вона исчё и исчё…». А лица – лица, это проходное. Хотя всё одно выбор сделать надобно. Не проявив себя не узнаешь, да и в окружении не сориентируешься.

Друзья выбирайте! Не будьте болотом! Выбирайте не тех, кто больше демократии, або чогось там наобисчає, а тех у кого шось в жизни получается. Нынешней демократии, что самое главное после процедуры – «политическая воля» - сиречь насилие. И без него - «и ни туду и ни сюды» (песенка из к/ф «Волга – Волга»).

Но о ней всегда говорят, в последнюю очередь, как бы стыдливо, после очередного дем – тупика. Если собрать весь наш политико-бизнесовый бомонд, то получится наш ридный национальный кнесед.

Поэтому и в пример нам, надобно брать тех, о ком мне Витёк и Вован в детстве сказывали. Посмеялись и будя!

Читайте не Герцена, а Герцеля!! Одними вилами да топором (как делают «простые люди» по Герцену) политик много не наделаешь. Да и болячек кругом всяческих обзавелось и пташыный грипп и теперь свиной. После первой волны петухов вона сикоко развелось… Не счесть! А вторая, наверное, захрюкать заставит! Гля как за Эвропой подъедать стали.

Нэ, я не проти Эвропи, чи шо там, да и ниякий нэ антисымыт.

Просто хочу сказать – если уже с национальнооднородной средой не повезло, так давайте хоть в какой то благоразумный этнос собъёмся.

П.С.: Мои записи от 21.10.2016