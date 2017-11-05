Литва динамит Украину Спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Проблема урегулирования конфликта на Донбассе давно уже набила оскомину не только в Украинских, но и мировых СМИ. Непрекращающийся поток самой разнообразной информации «затопил» умы огромной аудитории. Редкий читатель пытается досконально разобраться в этом бурлящем потоке, предпочитая не вникать во все хитросплетения.

А вместе с тем тема конфликта в зоне АТО не ограничивается лишь ее географическими рамками. Она куда более широкая, и затрагивает иные, не менее важные стороны жизни населения Украины.

С началом конфликта население Донецкой и Луганской областей, проживающее в зоне боевых действий было поставлено перед выбором: уехать из временно оккупированных территорий в иные регионы Украины, или остаться на подконтрольной пророссийским сепаратистам территории.

Многие выбрали первый вариант, и немного его «модернизировав» мигрировали в Прибалтику в поисках лучшей жизни для себя и своих детей.

На международной арене многие политики соседней нам Литвы во всеуслышание заявляли о своей готовности принять украинских граждан, потерявших кров из-за развязанной войны, интегрировать их в свое общество.

Но на деле все оказалось не так, дальше сотрясания воздуха дело не пошло. Имитируя приверженность евроинтеграционному курсу Украины, прибалтийские политиканы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, периодически «выуживали» сиюминутную выгоду, тихо плывя по течению, а на нашу страну и наших людей плевать хотели.

«В случае Украины мы видим, что бегущие от конфликта люди могут обоснованно рассчитывать на помощь и защиту от своего государства и получить помощь в тех регионах, где нет вооруженного конфликта. Конечно, перемещенные люди сталкиваются с определенными трудностями, которые являются естественными в условиях кризиса. Но если опираться на объективную информацию о ситуации внутри Украины, нынешняя гуманитарная ситуация не является основанием для предоставления убежища в Литве. В свете всего этого есть сомнения относительно обоснованности утверждения о "возвращении в зону, охваченную войной", как единственном варианте», - считает Э. Гудзинскайте, являющаяся руководителем Департамента миграции Литвы.

И как бы насмехаясь, напоследок она отмечает, что «у украинцев есть возможность приехать в Литву по рабочей визе».

На подобные высказывания можно было бы и не обратить внимания, да только приходит осознание того, что наши хваленые союзники, несмотря на публичные заявления о либерализации визового режима с Украиной, на практике запустили скрытый, и не видимый простому обывателю механизм, препятствующий миграции украинцев в Европу. Мол, спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

В этой ситуации в выгодном положении остается только наше любимое и глубоко уважаемое Правительство, получившее из ЕС транш в размере 27,2 млн. евро на реализацию проектов по управлению миграцией. А ведь это ни что иное, как взятка за сдерживание стремительно нищающего населения в пределах последовательно разрушаемой Украины.