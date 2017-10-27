«Всё очень просто…» На самом деле всё очень не так, как мы понимаем живя в нашем измерении.

« …В сказке обман!...

Солнечный остров скрылся в туман!(?)».

(Макаревич(!) однака).

На самом деле всё очень не так, как мы понимаем живя в нашем измерении. Т.е. мы пребываем в тех обстоятельствах, которые «выше нас» и действуют как «непоборимая сила» при «форс мажоре». Наше измерение, это есть наше восприятие, осмысление, ч/з логические конструкции, и выводы, если до таковских дойдёт дело. Но, опять же, следующее из нашей человеческой логики.

К примеру по ТV смотрел я неккое действо, осуществляемое в «рыбьем измерении». Это когда хичная мурена хотела откушать другой рыбёхой – фугу. Та не далась – раздулась ну и ваще. Вобщем по рыбьему: первая – злая (осталась без брек-феста), вторая, наверное, - счастливая (ибо осталась живая). Но мы, то с вами наблюдая из своего «человеческого измерения» знаем, шо абы удовлетворилась первая, то кирдык бы пришол бы обоим. Так шо по нашему, «по-человечьи» - мурена – дурра. Тоже знаете ли, второй день рождения должна праздновать, а не злиться.

Это я к тому, что в нашем измерении, увы, выше которого могут подняться, лишь святые, всё слишком неочевидно и не отвечает, как щас принято говорить, даже «много-ходовой» логике.

К тому же, судя по информационному потоку, удовлетворение всех наших потребностей, в т.ч. самых последних к которым, мы все когда нибудь будем причасны (смерти), намертво уже связано с «продажной девкой империализма» (А. Райкин) – ИК-К-оно-микой.

И тут уж: инвестиции вошли туда…!(???). А вышли в ав-шо-рах, особняками на …, дачами в …, жипами, и даже новенькой шубкой у Марьи Ивановны!

Люди! Да как же это! Да Это же!?... Наше человеческое измерение хочу добавить я. И наверняка буду прав.

Вообще не могу понять тех, которые, окружив слабое и падкое человеческое естество, соблазнами (роскошь, богатство, распутство (в широком смысле этого слова), потакание порокам и т.п. Которые этой самой ик-оно-микой и предусмотрены. Вдруг начинает требовать от ошалевшего этим окружением естества, стоической морали, чистоты (транспарентности), и простите за непристойность – искренности в поступках!

Разве возможно, в ситуации, когда человеку, который «должен» следовать рекламе, моде, статусности в общественном устройстве (его, его семьи и т.п.), требовать, от него же хотя бы некой упорядочности (порядошности). Да как же! Нужно же это всё купить и на то где-то набрать, да вот ещё…

Завертелись, злимся (мурену не вспоминам).

А тут ещё у того ОГО – скоко!, а у тебя. Где же она, не менее продажная «девка социализма» - справедливость!

Давайте этих, которые… ну уже ч/з край – запугаем что-ли(?!) А в душе то – вот может и я под шумок дорвусь!?.. Не… ну я же буду – «по-совести», не то что эти…

Круг замыкается. Древний змий опять начинает себя пожирать с хвоста. (Но это его, змиево измерение).

Один социалист (-утопист), пока не утопился окончательно, в своей ереси. Описал очередной город Солнца. Да чем больше он в энто дело вникал. Тем больше оно (это солнце) становилось похоже на то, шо «вождь всех народов-2», если Ленина считать за №1, и построил впоследствии. Ну может быть совсем без малого. Там, в сказках этих социалистических, жёстче выходило.

Вот у меня и возникает это самое «Деж-а-вю». А мы то шо синчас строим!

Ну кроме дорог там и ?!... Ага ну Мафы сносим – дело нужное.

Вот исчо Набу, энто Сапу, да это шо ваще не работает, как его!?? Одно хорошо – с премьером повезло! Тот прошлый, «пулю в лоб» хотел получить - видомое ли дело для государственного деятеля? А этот «за базар отвечал»! А самый предыдущий, шо «порожняк не гнал» в презе-денстве, говорят 3 бюджета вывез. Так то… Ик…к-оно-мика, одним словом.

Так и живём. То – недонаказали, теперь вроде как пошли потуги на пере-наказания.

Хотя кого же наказывать, тех кто с толпой попал, после 14-го годка, в эти обстоятельства выпавши из одной подзасаленной колоды.

Конечно, на всю выше намаранную писанину, лидер и буревесник «Перестройки» Горби, сказал бы (и был бы прав) – критика должна быть конструктивной. Шо мол могёшь предложить! А!...

И тута-чки хочется сказать! Раз уже живём мы в этом измерении и так привыкли её жисть нашу измерять икономикой , то не мерте её одними только прямоугольными лекалами: кнут – кнут – кнут – запах пряника (популизм).

Раз уж говорите, что даёте «свободу личности» в этой самой…, а не только сферах секса и разврата, то пускай и спрос будет индивидуальный. Т.е. каждый за себя ч/з свой индивидуальный счёт, оплачивает содержание гос.аппарата и т.п. атрибутов, присущих гос.строительству. Уберите эти трудовые и вообще, бросте грузить работающие предприятия несвойственной, для их прямой деятельности, работой. Пусть сапожник хорошо шьёт сапоги, а не подшивает бух. Отчётность и т.д.

Путь, человек сам выбирает, где, сколько, когда ему работать – главное чтобы он, начиная с трудоспособного возраста, вносил свою часть на содержание государства, в т.ч. и в пенсионный фонд.

Раз уже «век» требует динамики, то ставку необходимо делать на «временные трудовые коллективы», где упрощается взаимозаменяемость рабочих и служащих, без прописывания многотомных КЗОТОВ и прочих ненужных реляций. Бояться, «что всех разгонят», глупо ибо для этой самой … - создание рабочих мест и их эффективное функционирование, есть, как говорится, беззаперечна парадигма.

Таким образом, в глобальный трудовой процесс, будет вовлечено максимальное число трудоспособного населения. Во многом отпадёт необходимость прямого регуляторного влияния гос.структур, ибо даже сам пресловутый «трудовой и страховой стаж» будет выражаться реальной индивидуальной налоговой историей.

А обложив пропорциональной налоговой шкалой потребление и накопление, можно вполне создать достаточный консолидированный бюджетный баланс, если можно так выразиться, в «офшорном экономическом» пространстве, не усложняя, до нельзя, процессы контроля и наказания.

P.S. Да совсем забыл, в плеяде премьеров, упомянуть ещё одного (одну?). Но о женщинах лучше наверное а стихотворной форме:

«Ты пела так…

Шо выли все собаки!

А у соседа

Обвалился потолок!»

(детский шансон).

P.P.S. Ну и дабы не уподобиться глупой мурене. Не впадая в радости рыбки фугу, могу отметить довольно существенные сдвиги в хоз.сфере и это всётаки радует!

N.B.

Тварисч-ч…

Товаришо-о-к… А-а-у…!

А шо бы ты делал абы тебе вдруг… ну как ИМ?!

Нагуливался бы с тётьками або исчё с кем?...

Ухрюкал бы в конец своё здоровье, а потом ЗаДорого его восстановил? Научил бы соседа Ваську как строить дворцы?!

И это всё??!...

А поскольку в нашем измерении Это всё так не очевидно. И на каждую нашу людскую многоходовочку у …… имеется Своя многоуровневая ответка.

То…

Не страдайте фугнёй!

Почаще повторяйте мудрую пословицу, що худа без добра

НЕ БЫВАЕТ!