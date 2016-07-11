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history in people
history in people
16.11.2017 22:55134

«HISTORIA BARBUDA» – «Бородаті війни»!

Носиш бороду? Зобов’язаний переглянути!

Борода стала невід’ємним трендом останніх років. Донедавна популярна чоловіча триденна щетина, поступилася місцем густій рослинності на обличчі. При цьому остання неодмінно викликає асоціації маскулінності та харизматичності. Для когось борода – символ мужності та ознака справжнього чоловіка, для когось – матеріалізований нічний жах, пов’язаний з незвичною фобією. ЇЇ носіння породило чимало інтернет-мемів. Ще у недалекому минулому наявність бороди в суспільній свідомості асоціювалося виключно зі старою університетською професурою.

Варто зазначити, що у певний період історії розплата за прагнення вільно самовиражатися та виділятися могла виявитися зависокою. Власники борід за право зберегти цей стильний та модний аксесуар ризикували не лише добре потрусити своїм гаманцем, а часом навіть поплатитися особистою свободою або власним життям.

  Що може об’єднувати на перший погляд таких відмінних між собою полководців і політиків – Александра Македонського, Петра І, Йосипа Сталіна, Енвера Ходжу та Емомалі Рахмона? Відповідь проста. Вони з різних причин недолюблювали або жорстко переслідували бороданів. В історії світового бородоборства навіть лишився український слід.

Історичні епохи минулого рясніли усілякими заборонами та покараннями за носіння бороди. Чи можна сьогодні стверджувати, що парадоксальні гасла штибу «Хай живе дискримінація за вторинними статевими ознаками!» та «Бородатим вхід заборонено!» залишились у далекому минулому? Чи припинилося у ХХІ столітті цькування та переслідування бородатих чоловіків?

На ці та інші запитання можна одержати відповіді у новому відео творчої групи проекту «HISTORIA BARBUDA» – «Бородаті війни»!

Носиш бороду? Зобов’язаний переглянути! 

Подробиці за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mwmd_Y-vQ-w

 

 
 
Общество Борода Бороды Внутрення политика История Сум История Украины
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