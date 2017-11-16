Не думал я, Александр Николаевич, что (типа письмо А.Н,Лысенко)

Не думал я, Александр Николаевич, что за две недели до отъезда в Германию мне придется обращаться к Вам.

Но что поделаешь?

- Видите ли, переезд на постоянное место жительства в другую страну - дело непростое. И требует, как минимум, горячей воды для стирки вещей.

А в моем доме этой горячей воды нет с 06 ноября. Сегодня 18 ноября.

Это улица Холодногорская, 45.

Казалось бы, какое отношение к Вам и Вашим компетенциям имеет этот вопрос?

- Сейчас объясню.

ЖЭК, Форекс-плюс, ведет какие-то ремонтные работы.

И если в начале минувшей недели диспетчер ЖЭКа еще называла какие-то сроки (планировалось завершить все к этим выходным), то теперь уже отказывается их называть. Потому что этих сроков ей не назвает мастер.

Все равно непонятно - при чем здесь Вы, верно?

- Сейчас объясню.

- Диспетчер ЖЭКа не знает сроков окончания работ. И не дает никаких других телефонов так называемой организации Форекс-Плюс. И этих, других, недиспетчерских, телефонов не существует в интернет-природе.

Так что мне даже не к кому обращаться по команде (а человек я дисциплинированный и субординацию знаю.).

Становится ли Вам сейчас понятнее, почему я обращаюсь к Вам?

- Потерпите немного, картина станет ясной совершенно.

Видите ли в чем дело, нам с женой нужно уехать. И мы уедем через 2 недели. С грязным бельем или с чистым, в глаженых рубашках или голышом, но уедем.

Но мне хотелось бы довести одну линию, скажем, моего к Вам отношения до логического конца.

Ваш предшественник на посту мэра, известный коррупционер и мерзавец, наживал замки и счета в швейцарских банках на какой-то конторе. "Сумижитло" называется. Вы ее разогнали и обанкротили, и там сгорело миллионов 10 денег населения, но то дело наживное.

Мне, собственно, начхать на эту бывшую контору, услуги она оказывала не лучше и не хуже, чем Ваш, Александр Николаевич, Форекс-плюс.

Но я мог туда дозвониться.

И выяснить, когда, кто и почему.

Они не всегда говорили правду, но трубку не кидали и, в конце концов, вопрос как-то решался. Я добирался - страшно подумать - до директора этой гнусной конторы.

Со сроками включения воды вопрос решался, Александр Николаевич, а не с трубами. Со сроками, понимаете?

- А вот тут, с Форекс-плюс, - я не могу никуда дозвониться, представляете? Некуда звонить.

Опять же, у Вашего предшественника, вора и предателя Родины, была электронная приемная. И если не удавалось решить вопрос с Сумижитлом, вздорные люди, подобные мне, сливали всю эту канализационную грязь в электронную приемную мэра города. Мэра города, Александр Николаевич, а не шарашкиной конторы.

И получали люди в этой электронной приемной мэра хоть какой-то фидбек. От мэра города, а не от диспетчера ЖЭКа без телефонов своих же руководителей.

Фидбек - это обратная связь, Александр Николаевич.

Хороший это был фидбек или плохой - дело третье.

Они его получали, понимаете? И кое у кого что-то все-таки менялось под флюидами мэра, да?

Наверное, Вам становится понятным смысл моего к Вам обращения, да?

Т.е. телефона ЖЭКа нет, диспетчер сроков окончания работ не знает (или не говорит), начальников этого ЖЭКа я лично не знаю, а электронной приемной у Вас, Александр Николаевич, уже нет.

Электронной приемной у Вас нет, потому что Вы расставили где-то в городе какие-то деревянные ящички для бумажных писем от населения. И отключили электронную приемную.

- Смысл этого Вашего решения - заменить электронную онлайн-приемную на деревянные ящички с бумажными письмами - мне абсолютно понятен. Надеюсь, что ящички выкрашены в чистый белый цвет.

Но, повторю, мне нужно через 2 недели уехать. И мне нужна горячая вода. И у меня нет времени бегать по городу, искать эти Ваши деревянные ящички и писать туда письма на бумаге. Тем паче, что фидбек (если он вообще будет) настанет, судя по всему, уже ПОСЛЕ моего отъезда в грязном белье.

Вероятно, Вам уже стало понятно, какое отношение этот вопрос с горячей водой в доме №45 по улице Холодногорской имеет к Вам, так?

- Но не торопитесь, Александр Николаевич.

Есть еще один момент, который расставит все точки над ё.

- Этот Ваш предшественник сам вел аккаунт в фейсбуке.

И на самый крайняк (а таких крайняков было очень много, Вы-то теперь это понимаете, Александр Николаевич, чай, не зима 2014 года), - так вот, на самый крайняк я мог написать мэру города в фейсбук, что он мудило. И описать свою проблему. Не отрывая задницы от стула.

И - Вы не можете себе представить - вопросы как-то решались. Если они вообще могли решаться, конечно. Кто-то куда-то бросался, куда-то ехал, кто-то получал по мозгам. И серый обыватель вроде меня мог думать, мог пребывать в иллюзиях относительно того, что он все-таки не один решает проблему кипячения воды для стирки зимой на протяжении двух недель.

- Но, Александр Николаевич, Вы и свой аккаунт в фейсбуке не ведет сами.

И я тоже понимаю - почему.

Потому что вы - кретин и мудак.

Передавайте приветы свои заместителям и соратникам. В частности - у вас там есть чувак с электронной почтой netNikto@gmail.com, он заведует в городе какими-то электронными проектами (я знаю, он сменил почту).

Ему - горячий привет.

Ваш новый зам по медицине - надеюсь, он заставит кричать рожениц "Мамо!" на украинском языке. Потому что иначе непонятно вообще, чем он будет заниматься в медицине. Ему - пламенный привет.

Вашему главному заму, который водит девок в кабинеты и записывает аудио для населения, - чтоб стоял всегда.

В общем, - приветы всем передавайте.

Сами, когда двери в кабинет выносите, демонстрируя публичность, - не простудитесь. Сквозняк.

До свидания.

Еще раз: улица Холодногорская, дом 45. Горячая вода. Отсутствует 12 дней. И никто не знает, когда будет.

Апд. К вечеру 18.11.2017 дали воду. Сработало, вероятно, то, что я сходил в баню.