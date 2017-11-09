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Александр Шутко
Александр Шутко
26.11.2017 20:28128

Миру – мир!

Всё происходящее говорит о том, что битва за билетами на корабль, который «повезёт» «золотой мильярд» в дальнейшее «жизненное плаванье» уже начала набирать обороты. Беда только, что в суете эти «мильярдеры», не успели рассмотреть вышедший из гавани пароход, «загруженный» «брильянтовым мульоном». Да еще прочесть название парохода, на который они впопыхах пытаются залезть уж очень знакомое и часто поминаемое название, знаете ли?!

«О, этот фокус, я уже знаю!...»

(фраза из анекдота о еврее, который сильно глассировал). И когда он в очередной раз после отсидки за предыдущий ляп, опять набрал вместо телефонного номера Цирка, номер ЦИКА (центральный комитет компартии) и поинтересовался: «Какой будет следующий фокус?!». Его снова спросили – «А какой ваш адрес?!».

 

            В моём детстве, на 1-е мая, когда была демон-страция трудящихся, почти у каждого второго де-монстра-нта в руках был флажок с надписью: «Миру – мир». Но даже мы, школярчики, подмигивая при разговорах «о мире», понимали – что, если чё, мы этому «миру» подзададим – наваляем.  А как же. Вот ведь и армия, и авиация, и флот, и бомбы эти, атомные. Пусть падлы бояться… И уважают!

            Из нашего «далека» смотришь на этих доморощеных «миро-утворцев» - Квацабов, и вспоминаешь: «…этот фокус я уже знаю…». И дело даже не в том, что Росии «нельзя доверять», что там «имперская политика» и т.п. А то даже как, они, эти утворцы, подают свой мир (правда без приставки – руський).

            Вот де мол «это партия войны» они «не хотят услышать» (кого покойничков Мотто-гиви?), их последышей?). А мы прийдём!» и через пол-года, переговорным путём все загладим!?

            И тут вспоминаются совсем ещё не застарелая история о событиях предшествовавших смещению Н.С. (Хрущёва). Это когда «ничего не было» (в магазинах). Тогда я со своей покойной бабушкой ходил «к машине» за хлебом. Хлеб был  такой себе (ячмень-просо?!!), если остынет – кремень!

            А потом, вдруг, взошло Солнце нового правителя Л.И. (Брежнева) и в магазинах, как на ВДНХ (выставка достижений). Так показательно – был гад («партия войны») и всё плохо, и вдруг – радость, то какая – «всё есть» (пришли мыло-творцы), правда, не надолго это «хорошо» продержалось.

            Вот думаю, понимает ли, этот самый електорать, суть этого «фокуса», о «миру – мир», который им сейчас паця-фигисты прокручивают?! И понимают ли сами миро-утворцы, шо ихния «победа на выборах» может быть последним действием в их земном обетовании. Увы не то время! Первыми под «распыл» пойдут и даже «синие» человечики не успеют.

            План, то такой себе – ближе к выборам понаделать «побед» на «гуманитарном фронте» - «освободить заложников» в пику «этим», которые не «могут договориться».  Дальше больше – оказать «существенное влияние» на разведение «конфликтующих сторон»? Ну и потом, как договорено с Володькой, если дорвуться до «браздов» т.ск. – «миру- мир!». И никак не меньше!

            Как же Росия без Украины в Эвропу, ну, и куда дальше сунется???

            Не-е-е. Хохлы – впереди!...

            Так, шо товарышочки доверчивые. Как и в случае с Л.И. (Брежневым) на длительный «передых с перекусом» не рассчитывайте!

            Даже если чего из техники обновлённой уже покрадено! Не перживайте. В России этого барахла…!!! Посадют, заведут,  наведут (куда следывает!) А если, исчо чё… То и к Наци-и «победителей» причислют. Посмертно. И это для нас, с энтими мыло-творцами, ещё «оптимистический» сценарий.

            Мериканцы, они же тоже не совсем дураки (как их покойный Задорнов зображал). По Меркельнему  наущению, оружия-то хорошего не дают! А вдруг обёрнёстся взад! А вот когда начнут давать: то это и будет сигнал, шо отделились мы (Украина) с Россией на «безопасное» для них, прежде всего, расстояние.

            Хотя… Ну вообщем «чему быть! Того не миновать!».

            P.S. И вот ещё, что из детства запомнилось.

            «Королём» двора, школы, улицы, становился обычно тот пацан, который умел так запугать и унизить окружающюю его шушеру, что, когда он  «Король» кого «наказывал» , то наказуемый не имел права даже руки поднять, чтобы защититься!

«Иначе хуже будет!!!» (?)

Кому?!

            P.P.S. Кстати, хитро – вымудренный план (Вова + мудротворцы), о насаждении мира, на теренах нашей страны. Очень смахивает на задумки Сатанеева из к/ф «Чародеи», когда после слов: «К.А. не смогла, а я смогу!...», он (С-в) таки оказался «на коне».

            Так вот, для всех «колдунов и чародеев» подвизающихся на ниве «миро»-творения, сообчаю, шо они окажутся тоже «на коне», только котрый 4-й по счёту, в Апокалипсисе Иона Богослова.

***

            А ещё скажу такое («Любите парадоксы»), что умозрительно не вяжется с нашей человеческой логикой.

            Всё происходящее говорит о том, что битва за билетами на корабль, который «повезёт» «золотой мильярд»  в дальнейшее «жизненное плаванье» уже начала набирать обороты. Беда только, что в суете эти «мильярдеры», не успели рассмотреть вышедший из гавани пароход, «загруженный» «брильянтовым мульоном». Да еще прочесть название парохода, на который они впопыхах пытаются залезть  уж очень знакомое и часто поминаемое название, знаете ли?!

Счастливого плавания!

Люди! Если нас постоянно дурят !? Кто же мы тогда есть??!

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