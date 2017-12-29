Я МАЮ ПРАВО!»: ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА РАЗОМ З ЮСТИЦІЄЮ СУМЩИНИ! Я МАЮ ПРАВО!»: ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА РАЗОМ З ЮСТИЦІЄЮ СУМЩИНИ!

Для підвищення у громадян рівня знань про свої права у різних сферах життя та формування нової правової свідомості у суспільстві, Міністерство юстиції України ініціювало загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який успішно реалізується як по всій Україні, так і на Сумщині зокрема. Крім того, 2018 рік Президент України Петро Порошенко оголосив Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!».

Проект Мін’юсту розрахований на три роки (2017-2019), і на реальних прикладах показує людям – захищати свої права не так страшно та складно, як всі звикли вважати. Під час масштабних просвітницьких акцій спеціалісти юстиції Сумщини роз’яснюють громадянам чіткий алгоритм дій у тій чи іншій ситуації юридичного характеру, а також роблять все, аби фраза «Я знаю свої права та можу захистити себе!» стала для всіх і кожного стилем життя та поведінки.

Знання – це найкраща зброя у боротьбі зі свавіллям чиновників і нечистих на руку людей, які часто користувалися правовою неосвіченістю українців і таким чином порушували їхні права. Це великий крок до побудови демократичного правового суспільства, позитив від якого відчують на собі мільйони українців. Детальнішу інформацію про загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» та механізми захисту своїх прав можна дізнатися на офіційному сайті - http://pravo.minjust.gov.ua/ . Знаю! Дію! Захищаю!

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