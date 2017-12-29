«Советы постороннего» (опять по ВИЛу) Ну правда, ну просто уже нудно смотреть на эти все формы – (до – РЕ – ми…) изголения нашим чиновным людом, действительности. Так и хочется вякнуть, – ну не тупите, же до такой степени.

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Сами же говорите, де мол, время, динамичное (во всех смыслах). Так и дайте же этой динамике ту самую демократическую свободу. А именно – упростите реализацию решения жизненных потребностей человека хотя бы ча в рамочных отношениях зарабатывания себе «на жизнь»!

Сделайте упор на простоту перетекания труд. Ресурсов, ч/з концепцию «Временных Трудовых Коллективов. Которые создаются по нужде решения конкретного произв. И т.п. задания. И исчезают (в хорошем смысле этого слова) вместе с решением проблемы и ден. вознаграждением, согласно достигнутым ранее договорённостям.

Для этого, просто, необходимо РЕ-формировать (до-…ми) систему индивидуального налогообложения до перечисления налога(ов?) на индивидуальный (лицевой) счёт.

При этом также ВТК структура подходит для практически всех гос. образований, где постоянными штатными единицами будут только нач. отделов и мин. тех. аппарат. А фонд оплаты труда будет выделяться, опять же, под конкретную поставленную задачу.

Хватить грузить гос. Титаник тупыми решалами и бездарными отличниками, заплывшими ленью родичами, завистливыми нужниками.

Раз уж сами(!!!) назначили деньги «кровью» (подпорченной) экономики, то перестаньте ими пользоваться как стыдливая проститутка.

Удесятеряя и так до нельзя разросшуюся поросль человеческих пороков (мягкое название) как:

гордыня,

лицемерие,

мшелоимство,

воровство и его младшую сестру

КоРРупцию!

Я не говорю уже об сопровождающих это всё – ложь и обман.

«Ах, время, время, времечко!

Жисть пролетела зря!!!»

(песня 90-х)

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