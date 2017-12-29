Мацпун. Или «на каждого мудреца довольно простоты» Как уже неоднократно переговорено, шо мир то наш(?!) полон всяческих искажений и наваждений

Мишка им, - ошибка тут! - Это я еврей!! А ему, - Не шибко тут!!! - Выйди ВОН!!!! С дверей!!!!!



(В. Высоцкий)

Как уже неоднократно переговорено. шо мир то наш(?!) полон всяческих искажений и наваждений. Если кто видит, к примеру, тот-же (В)айсберг. Может ли он с полной уверенностью сказать, шо оно есть?! Марево это, иллюзия, галлюцинация, или тот же айсберг, токено без подводной части?

Ох, знал бы народ иудейский, хто …? «Ихним» «сионизмом» заправляет, да их натаскивает - то … то шо… - отказался бы от идеи стать калифом на часок? Не думаю!?! А может увидев этих … «детей лейтенанта Шмидта» или наверное, по-точнее будет, - самозваных «детей Адонирама», которые сами накрепко запутаны князем мира сего, да хотя бы в изысках «Священной чаши» да «судьбоносных» копий, удивился? И вот пойди теперь не поверь тем же еврейским учёным, которые от «Протоколов сионских мудрецов» открещиваются.

Правда ведь! Не ими писано! Правда и то, шо в мире нашем, этом всё сбывается как «по писаному».

Это потом уже «специальные тактики», да измышления Т. Герцеля, сбываться начали.

И ведь водят и заводят народ еврейский уже … Что Моисею и не снилося. Ни одного холокоста, ни единого погрома, или чего подобного не пропустили. «Шоб, значится, злее были»!!

Думаю шо Торквемада к моранам поблажливее был (ой поблажливее). Оно то и понятно – одна кровь. А тут?!.

Сионизм уже скоко десятков лет ООНа «отменила». А дело то живёт и разрастается.

Помнится один из мудрецов компартии России (альтернативной(?) Зюгиной тогда в начале 90-х), возьми да и скажи на весь эфир, шо видители ему не кошерно, что по TV «показывают граждан одной и той же национальности»!?

Больше, в телевизоре, его никто не видел. А так, говорят, живой!

Немцы, чы «бандеровцы» им он «набедокурили». Так те теперь уже и в гробе их ворочают.

«А чё не Пол-пота»? К примеру?! Тоже знаете ли извёл свого населения шо и в %, шо и в мульйонах сказать боязно.

Или вон Кал-лигула тот же. Да мало кто на нашей Землице геройствовал – зверствовал?!

Ан поди ж ты! Про тех так… или молчок! Не «фашисты» они не «фашисты»!

«Тайна беззакония», о которой не единожды и святые отцы поминали так и остаётся пока, бесформенным маревом, застящим наши очи, да и очи тех, кто уже готовы объявить себя «просвещёнными».

Не с той стороны свет ловите господа!

Во истене сказано!

Что наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных!

За тем и досвиданьяце..!

P.S. Да вот ещё:

Если кто прочёл историю «обуздания» ханаана и прилегающих земель, то там такой «фашизм» описан, которому и эти шо их внучата симовы во «гробе ворочают», не знали… Истребление шло «До мочащегося к стенке»! И это в лучшем случае. О как!!!

Да ещё и с выдумками:

то пилами распиливали,

то со скалы низвергали,

то…и т.д. и т.п. …

И ведь ни страха ни упрёка! Одним словом мацпэн!