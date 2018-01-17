У Мін’юсті відзвітували про результати роботи у 2017 році Міністр юстиції Павло Петренко, перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька, заступники Міністра юстиції Олена Сукманова та Світлана Глущенко, а також керівник Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк взяли участь у прес-конференції, в ході якої поінформували ЗМІ та громадськість про результати роботи Міністерства юстиції у 2017 році.

За словами очільника Мін’юсту, головними напрямками роботи відомства минулого року стали захист прав громадян та бізнесу, а також розвиток сучасних сервісів. Зокрема, було завершено розбудову повноцінної системи безоплатної правової допомоги, яку визнано однією з найкращих у світі.

«Нині в усіх куточках країни діє 551 точка доступу до безоплатної правової допомоги. Майже 880 тисяч українців звернулися до наших центрів та бюро за допомогою чи телефоном єдиного контакт – центру за консультацією. Сьогодні майже 8 000 000 українців мають право на отримання безоплатної правової допомоги», - зазначив він.

Так само минулого року стартував загальнонаціональний просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який має кардинально змінити відносини громадянина та держави, навчити українців захищати свої права.

Важливою складовою проекту «Я МАЮ ПРАВО!» став запуск низки ініціатив, найбільш вагомими з яких є #АгроРейдериСтоп, #МаскиШоуСтоп, #ЧужихДітейНебуває та #ХабарЗаНавчанняСтоп.

«Про важливість цього проекту свідчить той факт, що 2018 рік Указом Президента оголошено роком реалізації проекту в Україні», - додав Міністр юстиції.

Він також звернув увагу на подальший розвиток проектів Міністерства юстиції «Шлюб за добу» та «Отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо у пологовому».

«Минулого року ми забезпечили батьків новонароджених повним пакетом послуг, які можна отримати, не виходячи з медичної установи. Окрім безпосередньо отримання свідоцтва, це і реєстрація місця проживання новонародженого, і оформлення державної допомоги при народженні дитини онлайн. Фактично, нині видано за сучасною європейською процедурою майже 250 тисяч свідоцтв про народження та проведено 40 тисяч реєстрацій», - поінформував присутніх Міністр юстиції Павло Петренко.

У 2017 році розпочато реалізацію реформи виконання судових рішень та запущено інститут приватних виконавців. На сьогодні вже більше 1000 осіб подали заявки на навчання, з яких склали іспит та почали працювати 80 приватних виконавців. Завдяки запровадженню змін, частка виконаних судових рішень збільшилась до 18%.

Павло Петренко також поінформував присутніх про ключові напрямки роботи міністерства у 2018 році, серед яких - якісна еволюція системи виконання судових рішень, подальший розвиток онлайн сервісів Мін’юсту та реалізація загальнонаціонального проекту «Я МАЮ ПРАВО!»

Серед досягнень Міністерства юстиції перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька виокремила участь відомства у пілотному проекті з реформування системи органів виконавчої влади та створення двох нових Директоратів Мін’юсту.

«Мін’юст став одним з 10 міністерств, де запроваджено пілотний проект в рамках реформи державного управління КабМіну. Ми провели прозорі та повністю відкриті конкурси, в ході яких було відібрано керівників та співробітників директоратів. Завдяки конкурсу ми змогли обрати найкращих і найбільш вмотивованих претендентів, багато з яких мають західну освіту та досвідом роботи за кордоном», - сказала перший заступник Міністра юстиції.

За її словами, саме цього року систему електронних торгів OpenMarket переведено на найбільш захищену технологію збереження даних Blockchain. Незабаром ця технологія використовуватиметься в усіх державних базах даних.

Вона також зауважила, що Мін’юст продовжує війну з агресором на міжнародному правовому фронті.

«Протягом 2014-2017 рр. підготовлено та направлено до Європейського суду з прав людини 5 міждержавних заяв проти Росії. Цього року ми подали багатотомні пакети доказів у двох справах. Нині очікуємо на графік проведення слухань та готуємо матеріали за іншими заявами», - зауважила Наталія Бернацька.

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова зауважила, що антирейдерські агроштаби, які за ініціативи Мін’юсту працювали по всій Україні, стали прикладом ефективної взаємодії різних органів влади у спільній справі – протидії рейдерству.

«На «гарячу лінію» агроштабів надійшло 615 дзвінків. Штаби розглянули 491 звернення громадян із загальних питань та 136 звернень з питань з ознаками рейдерства. Найголовніше – проти агрорейдерів порушено 17 кримінальних справ», - наголосила Олена Сукманова.

Як повідомив керівник Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк, у 2017 році до системи безоплатної правової допомоги звернулося в понад півтора рази більше громадян, ніж у попередньому році. За його словами, це свідчить про запит громадян на таку допомогу, а також про довіру до системи з їх сторони.

«Серед пріоритетів нашої роботи у нинішньому році – посилення правових можливостей громад, а також підвищення якості надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, через удосконалення діючої системи управління якістю, запровадження офісів громадського захисника та інституту наставництва, та відкриття сучасних комунікативних платформ у 5-ти найбільших містах. Наша мета – забезпечити якісні послуги правової допомоги усім, хто її потребує», - Олексій Бонюк.