Мегавселенная: Библия не отрицает эволюцию

«В свое концепции я попытался нарисовать то, что изложено автором, который, ну извините, от нас отдален очень и очень далеко. Если взять показать человеку того времени рояль, он просто не знает. что такое рояль. Так же и мы, читая Библию. То есть оно должно было быть уподоблено, как людям читающим ее 2000 лет назад. А тем более Пятикнижие еще и раньше. Так и то, что сейчас мы должны прочесть. Поэтому каких-то прямых аналогов там нет». Подробности в видео.
Неоднократно говорил о том, что Мегавселенная находит подтверждение в постоянных научных открытиях. Всему свое время....
Вопрос-ответ. Кто определяет нашу судьбу? Почему люди умирают? Откладывает ли отпечаток на нас жизни наших предков? Возродилась ли среди нас...
Всё происходящее говорит о том, что битва за билетами на корабль, который «повезёт» «золотой мильярд» в дальнейшее «жизненное плаванье»...
На самом деле всё очень не так, как мы понимаем живя в нашем измерении....
Концепция Мегавселенной в том виде, в котором она есть сейчас - это достаточно простая для понимания и достаточно объемная для...