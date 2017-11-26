Мегавселенная: Библия не отрицает эволюцию Вопрос-ответ. Отрицает ли Мегавселенная эволюцию? Продолжаем разбираться в глобальных вопросах мироздания.

«В свое концепции я попытался нарисовать то, что изложено автором, который, ну извините, от нас отдален очень и очень далеко. Если взять показать человеку того времени рояль, он просто не знает. что такое рояль. Так же и мы, читая Библию. То есть оно должно было быть уподоблено, как людям читающим ее 2000 лет назад. А тем более Пятикнижие еще и раньше. Так и то, что сейчас мы должны прочесть. Поэтому каких-то прямых аналогов там нет». Подробности в видео.