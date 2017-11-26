Мегавселенная: Возможна ли реинкарнация? Вопрос-ответ. Кто определяет нашу судьбу? Почему люди умирают? Откладывает ли отпечаток на нас жизни наших предков? Возродилась ли среди нас Клеопатра? Продолжаем находить ответы в Мегавселенной.

«Дух и душа – для начала надо разделять эти понятия. Душа – это конструкция, можно так сказать цифровая, как сейчас можно говорить, последнего состояния нашего тела. Вот эта вот информация вся и есть наша душа». Детали в видео