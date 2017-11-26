Черная дыра стриет прошлое? А мы же говорили... Неоднократно говорил о том, что Мегавселенная находит подтверждение в постоянных научных открытиях. Всему свое время.

По последним сообщениям математик доказал, что черная дыра стирает прошлое. Более подробно можно прочитать здесь.

В сообщении говорится, что почти полвека назад выдающийся британский физик и математик Роджер Пенроуз впервые сформулировал теорию «космической цензуры». Она переносит на Вселенную философский принцип детерминизма — предопределенности будущего, поскольку прошлое изменить нельзя. Пенроуз согласен, что внутри сингулярности, то есть черной дыры, могут находиться точки, в которых прошлое условного наблюдателя стирается и будущее становится бесконечно вариативным. Но, по мнению ученого, попасть туда даже теоретически невозможно, потому что каждая сингулярность отделена от обычной детерминированной Вселенной непреодолимым горизонтом событий.

Выводы делайте сами. Сравнить эту информацию можно собственно с Мегавселенной.