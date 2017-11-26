Мегавселенная: НЛО, пришельцы и внеземные цивилизации Вопрос-ответ: Насколько реально существование пришельцев,

«Есть явление, а есть его толкование. И толкование может совсем не совпадать с тем, что произошло».

Откуда все эти явления смотрите в видео.