Мегавселенная: НЛО, пришельцы и внеземные цивилизации

«Есть явление, а есть его толкование. И толкование может совсем не совпадать с тем, что произошло».
Откуда все эти явления смотрите в видео.
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