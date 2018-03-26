Уроки Англиского Нет. Я не буду даже вспоминать об отравлениях всяческих... Либо про принцОв и их нЕвест брачующихся. Просто пришло вдруг на душу воспоминание, как в далеком(?) детстве, будучи школяриком, стрательно вел свой Викэбьюлериз...

А там были графы «Слово», «Транскрипция», «Перевод». И вот надумалось мне, уже не школярику, пройтись этой английской схемой по уже начинающем звучать с экранов ТВ и др. мас.средств словосочетанию – «Безсмертный полк».

Итак, транскрипция этого слова для меня звучит так: [БЕСсмертный полк]. Сами понимаете английский прононс. А в переводе, если отбросить всякую бесовщину, то просто – смертный пук, ну и всевозможная синонимистика – смертельный пук, последний пук и многое другое, что ассоциируется с хождением обиженных «на жисть» людей с портретиками какбы отцов и дедов, «что воевали и выиграли».

Еще учась в той же школе в 1965 году, 9 мая несколько «покраснело» на календарях и стало праздничным вместо траурного, хотя еще не отмечалось ни узко, ни широко. Уже тогда звучала цыфрь на 25-30 млн., а 52(!?) млн. Это о погибших и пропавших во время этого «розыгрыша» (ведь выиграли же!). Сейчас снова про эту гекатомбу заговорили.

Я не хочу даже вспоминать про, мягко говоря, бестыдство тех, кто это действо затевает, всячески раздувая и подогревая ажиотаж, о практически единственном «достижении» советского (читай «руського») мира. Ведь по рассказам дочери даже Гагарин «не летал», по крайней мере в тот апрельский день!

Брехрня на брехне, да еще и выдумывается теми, у кого пращуры пребывали в НКВД, либо «геройски» защищали Ташкент, либо как у «вечно легитимного» служили у «полицаях» у «сябров».

А тутечки еще и Сашко Захерь, мать его, или бабця, которая с его слов сидела у «фашистов в Рекьявике»! (О, повезло – полный безвиз!) с понтретиками моторолки и гивнюку заявится.

До какой же степени я должен не уважать своего отца покойного, забравшего «с собой» 43 осколка, чтобы очутиться в этой кампании?! («А-а-а-я-я-й кампания-я-я-я...», - песня), испускающей свой смертный...

А еще «понесут» портретики Сталина, который дал Гитлеру схорониться (да, и сейчас до косточек которого ФСБ не допускает...). Может уже тогда давайте и его (Гитлера) «иконку» вынесем. Ведь дружбаны же были. Тот же Ги-р не раз говаривал, что над «остальной территорией», которая не будет покрыта матерляндом, нужно будет поставить Сталина, ибо «только один Он знает, как с этим народом управлятся...».

Ну, че стесняться? Ведь «играл» же в эту войнуху..., ну, не выиграл... А так..! Зачем «уважаемого человека зобижать»!.. Тем более, что ему прислуживаль такие известные персонажи как Бендер и Шушкевич (ныне здравствущий) – это со слов уже покойного представителя «руського мира» в ООНе – назабевенного Чечетова.

Да... Вот такая «поминальная» свистопляска получается, так и хочется пропетьсловами на мотив Дунаевского:

«Эй, товарисч, больше жизни...»

А так только «Ох!». Ну, в смысле. ПУК!!!

Р.S.: Фу-фу-фу!!!