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Dreadnought
Dreadnought
Вчера 20:1396

ПТРК Javelin вже відправлено до України

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили, що вони вже доставили до України протитанкові ракетні комплекси “Джавелін” (Javelin). Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на відповідь від американського зовнішньополітичного відомства. “Їх вже доправлено”, – зауважив офіційний представник Держдепу на запит журналістів.
 
Додамо, що інших деталей оприлюднено не було.

Крім того, перед заявою Держдепу інформацію про поставку “Джавелінів” підтвердили ресурсу ще два джерела: одне з України, інше з США, однак вони забажали залишатися анонімними у цьому питанні, адже не мали повноважень публічно говорити на цю тему.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок “Джавелін” (37 пускових установок і 210 ракет) на суму 47 мільйонів доларів. Хоча раніше посол США в Україні Марі Йовановіч запевнила, що зброя дістанеться Україні абсолютно безкоштовно.

Що таке “Джавелін”? Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип “вистрілив-забув” – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. “Джавелін” призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об’єктів, що переміщуються на низькій висоті та швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

 

Источник https://lorddreadnought.livejournal.com/157083.html

Политика ПТРК Javelin вже відправлено до України
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