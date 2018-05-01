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Вчера 20:15105

Согласно декларации за 2017 год госпожа Тимошенко снова оказалась бомжихой

"Наша Юля снова стала в позу "зубожіння".

Бывший премьер-министр, глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко арендует в Козине (Обуховский район Киевской области) дом сестры и пользуется четырьмя участками, смежными с этим домом. Соответствующие данные нардеп внесла в декларацию за 2017, опубликованной в Едином госреестре. Согласно документу, два земельных участка, принадлежащих двоюродной сестре Тимошенко Шараповой Татьяне Валерьевне и находятся под арендованным домом. Еще двумя участками, которые "граничат с объектом аренды", владеет тетя нардепа Ульяхина Антонина Николаевна. Собственной недвижимости Тимошенко не имеет, никаких автомобилей, как и раньше, не декларирует.

Денежные активы самой Юлии Тимошенко – это чуть больше 900 тысяч гривен. Ее супруг указал еще 382 тысяч гривен, 194 тысяч евро и почти 386 тысяч долларов. В ее собственности числятся различные ювелирные изделия Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard, Mikimoto, а муж среди ценностей указывает часы Vacheron Constantin и Corum.

Член пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в эфире телеканала ZIK заявил, что за 2015-й год Юлия Тимошенко задекларировала 75 616 грн. Гончаренко подсчитал, что таким образом лидер "Батькивщины" жила на 6 240 гривен в месяц. 

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Политика Согласно декларации за 2017 год госпожа Тимошенко снова оказалась бомжихой
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