Вакансії

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü копію паспорта громадянина України;

ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü копії документів про освіту;

ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

ü заповнену особову картку встановленого зразка;

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü копію паспорта громадянина України;

ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü копії документів про освіту;

ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнену особову картку встановленого зразка;

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü копію паспорта громадянина України;

ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü копії документів про освіту;

ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнену особову картку встановленого зразка;

ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутомСумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)

e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджуєтьсябез проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)

e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)

e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua