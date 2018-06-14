ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ
Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.
Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.
Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.
З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
ü копію паспорта громадянина України;
ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
ü копії документів про освіту;
ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
ü заповнену особову картку встановленого зразка;
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ
Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.
Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.
Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.
З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
ü копію паспорта громадянина України;
ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
ü копії документів про освіту;
ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
заповнену особову картку встановленого зразка;
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ
Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.
Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.
Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.
З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
ü копію паспорта громадянина України;
ü письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
ü письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
ü копії документів про освіту;
ü посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
заповнену особову картку встановленого зразка;
ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).
Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:
Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутомСумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.
За додатковою інформацією звертатися:
Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28
Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua
ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).
Вільне володіння державною мовою підтверджуєтьсябез проходження атестації для осіб, які мають такі документи:
Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.
За додатковою інформацією звертатися:
Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28
Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua
ü декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).
Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:
Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.
За додатковою інформацією звертатися:
Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28
Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua