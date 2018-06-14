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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
14.06.2018 10:17203

Вакансії

 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü  копію паспорта громадянина України;

ü  письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü  письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü  копії документів про освіту;

ü  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

ü  заповнену особову картку встановленого зразка;

 

 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü  копію паспорта громадянина України;

ü  письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü  письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü  копії документів про освіту;

ü  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнену особову картку встановленого зразка;

 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби, проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням: http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

ü  копію паспорта громадянина України;

ü  письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

ü  письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

ü  копії документів про освіту;

ü  посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнену особову картку встановленого зразка;

ü  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутомСумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

ü  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджуєтьсябез проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

ü  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Вільне володіння державною мовою підтверджується без проходження атестації для осіб, які мають такі документи:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються Сумським державним університетом, Шосткинським інститутом СумДУ, Сумським національним аграрним університетом, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

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