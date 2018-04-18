1. Адміністративну реформу розпочати з тотального спрощення документообігу:
1.1. Кожен виданий поточний документ (рахунок, повідомлення, тощо) мають носити заключний характер, де, в разі потреби, буде відображена історія його обґрунтування.
1.2. Сувора матеріальна відповідальність особи (чиновника, держслужбовця) за поставлений під документом підпис в досудовому порядку (що унеможливить тиск на відповідальну особу з будь якої сторони).
1.3. Всі документи (договори), що утворюються між установою (будь якою або фін.установою) і фізичною особою мають бути стандартизовані, а в разі потреби особливі умови документа (договору), що створюється, мають бути дописані власноруч фізичною особою.
1.4. Відповідальність чиновник (держслужбовець) за нанесені збитки має понести протягом 10-15 років, а в особливих випадках – по-життєво.
2. Спростити систему поповнення бюджету та рух робочої сили в першу чергу через спрощення налогообкладення фізичних осіб. Тобто:
Ввести сплату єдиного податку з фізичної особи, що досягла робочого віку (18 років), в незалежності від її трудової зайнятості (крім деяких категорій – інвалідів, тощо). Цей єдиний податок вираховується з потреб бюджету держави, де кожен вносить свою частку на всі державні інституції, а також пенсійний фонд (на особовий рахунок кожного платника) з персональної картки.
Це спростить рух робочої сили у малому та середньому сегменті економіки) і динаміку цих підприємств і установ за рахунок утворення тимчасових трудових колективів.
3. Ввести практику візуалізації можливих ризиків для громадян у всіх сферах життєдіяльності, шляхом маркування та за рахунок технічних засобів.
4. Запровадження у всі виборні структури систему «райтерів» - обов’язкового виконання 3-5 передвиборчих обов’язків за звітний період, невиконання яких, автоматично відсторонює обіцяльника від виборчої посади.
5. Імунітет виборчої посади забезпечити шляхом надання такого, в разі потреби, виборчим органом, де особа працює.
6. «Налоговий тиск» здійснювати тільки на підприємства, показники яких менші за середньозважені по галузі.
7. За втручання будь-якої посадової особи (судді, прокурора) з метою викривлення судочинства такі посадові особи мають бути притягнуті до відповідальності як співучасники.
П.С.: Треба припинити спекуляції щодо політичної відповідальності і «незалежності» посадових осіб і перевести їх у площину матеріальної (фінансової в тому числі) відповідальності.
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