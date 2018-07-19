В. Биков - від плагіатора, виключеного з членів Національної спілки архітекторів України, до “Заслуженого архітектора України” Такий стан речей в сучасній Україні обурює, але, на жаль, вже не дивує, бо цей приклад зі сфери архітектури є аналогією того, що відбувається і в сфері вищої освіти і в ін.. Країна поглинута корупцією, кумівством і пристосуванством та скочується до феодально-кріпосницького устрою. Такого цинізму навіть при Януковичу не було.

Від плагіатора, виключеного з членів Національної спілки архітекторів України, до “Заслуженого архітектора України” ... або “трудовий шлях” Бикова, екс головного архітектора м. Суми





За що в 2006р. Биков був виключений з членів НСАУ:

1. Присвоєння авторського права незаконним порядком по об’єктах:

- Надбрамна Покровська церква Софронієвського монастиря,

- Церковна баня Церкви Різдва Присвятої Богородиці (с. Нова Слобода Путивльського району Сумської області),

- Спасо-Преображенська церква (м. Ямпіль Сумської області),

- Комплекс Молченського монастиря (м. Путивль Сумської області);

2. Включення себе до списку авторів проекту стадіону “Ювілейний”, висунутого на здобуття Держпремії України в галузі архітектури;

3. Використання службового становища в плані тиску на колег;

4. Ввикористання Архітектурної ради для нав’язування своєї думки.

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Які пункти Кодексу професійної етики архітектора порушив Биков:

5.01. - використання проти інших службового становища;

5.03. - використання ідеї іншого архітектора без згоди;

5.11 - заявляти своє право по роботі, яку він не виконував або його участь обмежувалася організаційним і технічним керівництвом.

https://www.slideshare.net/YegorShulyk/ss-14555991

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Хронологія подій:

- Комісія Сумської обласної організації Національної спілки архітекторів України, створена для перевірки факту використання ідей іншого автора без згоди, виявила факт публікацій щодо архітектурного проекту і проекту реставрації деяких культурних споруд, в яких стверджується, що виконавцем є Биков В.Б., дійшла висновку, що зазначені об’єкти запропоновані архітектором Дейнекою А.І. Прізвище Бикова В.Б. в кресленнях відсутнє.

- Комісія Сумської обласної організації Національної спілки архітекторів України виявила факти зловживання Биковим В.Б. своїм службовим становищем на посаді головного архітектора області шляхом створення штучних приводів для непогодження проектів на містобудівних радах.

- Дві комісії Сумської обласної організації Національної спілки архітекторів України, створені для встановлення співавторів двох проектів будівництва стадіону “Ювілейний”, підтвердили факт систематичного порушення архітектором Биковим В.Б. Кодексу професійної етики архітекторів, зокрема, заявлення свого права по роботі, яку він не виконував або його участь обмежувалася організаційним і технічним керівництвом.

- Сумська обласна організація Національної спілки архітекторів України на загальних зборах 09.06.2006р., розглянувши питання “Професійна етика діяльності члена НСАУ Бикова В.Б”, виключила його зі складу Сумської обласної організації НСАУ.

- Президентська рада Національної спілки архітекторів України на засіданні 12.09.2006р., розглянувши питання про рішення правління Сумської організації НСАУ щодо виключення архітектора Бикова В.Б. з членів НСАУ, ухвалила визнати порушення архітектором Биковим В.Б. Кодексу професійної етики архітектора досить значними та винести питання щодо виключення його з членів Національної спілки архітекторів України на розгляд чергового пленуму правління НСАУ.

(Див. Витяг з протоколу засідання президентської ради Національної спілки архітекторів України, від 12.09.2006 р.)

- Комісія Національної спілки архітекторів України з авторського права та професійної етики XV скликання на засіданні 15.12.2006р., розглянувши матеріали правління Сумської організації НСАУ про підстави щодо виключення архітектора Бикова В.Б. з членів Національної спілки архітекторів України, ухвалила вважати, що факти, викладені у поданих матеріалах, дійсно свідчать про порушення архітектором Биковим В.Б. Кодексу професійної етики архітектора і є підставою, за Статутом НСАУ, для виключення його зі Спілки та рекомендувати пленуму правління НСАУ підтримати рішення Сумської організації НСАУ щодо виключення архітектора Бикова В.Б. з членів Національної спілки архітекторів України.

(Див. Протокол засідання комісії Національної спілки архітекторів України з авторських прав та професійної етики, від 15.12.2006 р.)

- Національна спілка архітекторів України XV-го скликання на III-му пленумі правління 15.12.2006р., розглянувши звернення правління Сумської організації НСАУ про затвердження правлінням НСАУ рішення загальних зборів СОО НСАУ від 09.06.2006р. щодо виключення архітектора Бикова В.Б. з членів Національної спілки архітекторів України, ухвалила вважати наведені порушення архітектором Биковим В.Б. Кодексу професійної етики досить вагомими для визначення їх як підстави для виключення його з членів НСАУ та затвердити рішення загальних зборів Сумської організації НСАУ від 09.06.2006 р. про виключення Бикова В.Б. з членів НСАУ.

(Див Витяг з протоколу III-го пленуму правління Національної спілкаи архітекторів України XV-го скликання, від 15.12.2006 р.)

- Президент України в Указі №188/2018 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України” від 27.06.2018р. За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановив присвоїти почесне звання “Заслужений архітектор України” Бикову В.Б., директорові товариства “Архітектурний центр”, м. Суми.

http://www.president.gov.ua/documents/1882018-24410

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Такий стан речей в сучасній Україні обурює, але, на жаль, вже не дивує, бо цей приклад зі сфери архітектури є аналогією того, що відбувається і в сфері вищої освіти і в ін.. Країна поглинута корупцією, кумівством і пристосуванством та скочується до феодально-кріпосницького устрою. Такого цинізму навіть при Януковичу не було. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Далі наводжу статтю з зазети Панорама, №45 (779), 6-13 листопада 2013 р,, рубрика Обговорення Проблема, стор. А14 "Планомірне знищення Сум" - про діяння Бикова на посаді головного архітектора м. Суми, написану правлінням Сумської обласної організації Національної спілки архітекторів України, підкресливши в ній основні моменти:

Планомірне знищення Сум

До 2000 р. структурна унікальність міста Суми трималася завдяки непорушному виконанню положень проекту детального планування центральної частини міста, розробленого у 1975 р., та генерального плану міста, розробленого у 1985 р. ”НДПІ містобудування”. Крутий відхід від їх основних положень у забудові центральної частини міста розпочато змінами у генплані міста у 2002 р„ коли на вільних перспективних територіях центральної частини Сум, які передбачалися під багатоповерхову забудову, була передбачена малоповерхова садибна забудова. У зв’язку з цим місто втратило в центральній частині унікальні вільні майданчики під багатоповерхову забудову. Зокрема, така ситуація склалася в районі вулиці Криничної, на яку в 1993 р. був розроблений та затверджений на стадії детального планування території багатоповерховий мікрорайон з каскадними будинками від 5-ти, 9-ти до 16-ти поверхів на 7,5 тисяч мешканців.

Суми втратили багатоповерховий житловий район біля Блакитних озер - "Сумська Русанівка" - з цікавою системою каналів та з першою чергою забудови на 25 тисяч мешканці в.

Згідно зі змінами в генплан міста, затвердженими у 2012 р., малоповерхова забудова була навіть запропонована на перспективних територіях розвитку Центрального парку, зі сторони вулиці 20 років Перемоги. Втрата перспективних вільних територій під багатоповерхову забудову в центральній частині міста (малоповерхова забудова не вирішила житлової проблеми простих громадян) призвела до великої проблеми - інвестор намагався будувати і вкладати кошти в багатоповерхове житло, і тільки в центральній частині міста.

Розуміючи, що треба якось контролювати цей процес, в 2008 р. заслуженому архітектору України Юрію Кобилякову доручають підібрати колектив архітекторів для розробки детального плану території центральної частини міста. Ця робота була виконана в 2009 р., захищена на містобудівній раді, узгоджена з інженерними службами міста. В цій роботі не було простих рецептів вирішення нагальних проблем - була розроблена надійна транспортна схема магістральних вулиць, запропоновані всі можливі логічні місця під багатоквартирну забудову. Основна мета цієї праці - взяти все краще і продовжити традиції зразкового генплану 1985 р. (відзначеного державною нагородою - премією Ради Міністрів СРСР) в сучасних умовах. Проектом передбачався і плановий знос при, умові досягнення угод між сторонами, і нормативна зачистка території Центрального ринка під автостоянки, нормативні тротуари руху пішоходів, інвалідів, розширення територій під зелені насадження загального користування та багато іншого.

БУДЬТЕ БЛИЖЧИМИ. Згідно нового генплану місту загрожує ущільнення забудови, нові будівлі будуть зводитися ще ближче одна до одної.

Але в 2010 р. знімають чинного головного архітектора міста Сергія Вінтоняка та повертають колишнього - Володимира Бикова. Місто починає активно займатись коригуванням генплану та іншої містобудівної документації, а інститут-розробник навіть не знайомлять з останнім розробленим детальним планом території. Завдання на проектування Київському інституту новий-колишній головний архітектор міста пише «сміливо», без консультацій зі Спілкою архітекторів, без пропозицій колег по містобудівній раді. В результаті Київський інститут розробив новий генплан міста та іншу містобудівну документацію, як бажав головний архітектор міста, по принципу “хто платить за роботу - той і замовляє музику”. Надто неохоче сприймалися зауваження від Спілки архітекторів, а основний лейтмотив відповіді інституту - робота виконана згідно із завданням на проектування. З цього можна зробити висновок, що розробники задовольняли замовника.

Вважаємо, що нова транспортна схема магістральних вулиць нижча за ефективністю, ніж в попередніх генпланах. Це помітно на прикладі “пробки” по вул. Герасима Кондратьєва (Кірова). Це вже проблема - немає дублюючої магістральної вулиці. Вул. Кринична завжди пропонувалась як об'їзна магістральна вулиця від вул. 20 років Перемоги вдовж р. Псел з перспективним напрямком на вул. Харківську. Ця вулиця виконувалась на підсипці і крім своєї основної ролі виконувала роль дамби, яка б захищала від підтоплення весь житловий район Пришибський. Крім того, нова транспортна схема ліквідує кругову перспективну розв’язку по вул. Прокоф’єва. Важлива об’їзна магістраль, яка раніше проходила по вул. Криничній, тепер пропонується по вузьким житловим вул. Артема, Чапаєва, що для реалізації вкрай неефективно та проблематично.

"ГЕНІАЛЬНИЙ" ПЛАН ЗНИЩЕННЯ. Погані новини: місто буде розвиватися в діючих межах, зелених зон буде менше, а планувальна унікальність Сум поступово зникне.

“Геніальні” рішення знайдені Головним архітектором міста по розміщенню багатоповерхового житла: на місці площ для концентрації населення та відпочинку в громадських підцентрах 8, 11 мікрорайонів по пр. Лупиш. будуються житлові будинки, а в прилеглих зелених зонах з протилежної сторони замість озеленення також пропонуються житлові будинки. Розміщення житла з фасадами “хрущоб” в цих зонах знищило композиційно-силуетну структуру підцентрів мікрорайонного значення. Та головне - це функціонально ганебно. Майбутні мешканці квартир не будуть мати повноцінних дворів з господарськими майданчиками та майданчиками для відпочинку. Далі тактично намічено знищення площі біля колишнього будинку культури “Хімік”, де передбачається розміщення двох житлових будинків біля Зарічної райдержадміністрації. Спочатку влада ефективно знищує зелені насадження громадського користування, а тепер і до площ дісталися.

Погляньмо на ділянку на місці знищеної кругової транспортної розв’язки: два житлових будинки будуються на розі вулиць 20 років Перейти і Прокоф’єва. Чи приємно буде мешканцям квартир так близесенько знаходитись зі сторони проїзної частини магістральної вулиці загальноміського значення? В таких випадках державні будівельні норми передбачають відстані для розташування житлових будинків від проїзної частини магістральної дороги не менше 25 метрів, і стає питання: чому про це не попередили забудовника в містобудівних умовах та обмеженнях?

План зонування території міста (зонінг), розроблений інститутом, дає можливість для варіантності містобудівних рішень, їх багатовекторності, але щоб він не перетворювався на “їжака” для міста, потрібно проводити архітектурні конкурси та засідання містобудівних рад.

Планувальна унікальність міста Суми завжди була спрямована на розширення площ єдиної системи озеленення вздовж р. Псел, р. Сумки, р. Стрілки, благоустрою з єдиною системою пішохідних сполучень. Тому зменшення системи озеленення та системи громадських площ для відпочинку, розриви в цій системі, зменшення цих площ - це катастрофа для нашого рідного міста.

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