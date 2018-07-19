Усе, що ми робимо заради дітей – це турбота про майбутнє України Змінами до законодавства введено нове поняття «мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину». Поясніть, що це?

На найпоширеніші запитання жителів Сумщини відповідає Міністр юстиції України Павло ПЕТРЕНКО

УСЕ, ЩО МИ РОБИМО ЗАРАДИ ДІТЕЙ – ЦЕ ТУРБОТА ПРО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Змінами до законодавства введено нове поняття «мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину». Поясніть, що це?

Відповідно до прийнятого в рамках ініціативи Міністерства юстиції #ЧужихДітейНеБуває закону, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину – це розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі це – 1559 грн для дитини до 6 років, і 1944 грн – для дітей від 6 до 18 років.

З 1 грудня планується підняття відповідних сум до 1626 грн для дітей менше 6 років, і до 2027 грн для дітей 6 років і старших.

Прокоментуйте, будь ласка, побоювання громадських організацій, що завдяки прийнятим змінам всіх дітей незаконно вивозитимуть за кордон та не повертатимуть?

Це міф, який дуже часто розповсюджували наші політичні опоненти, які живуть за принципом «чим гірше для всіх – тим краще для них», а також батьки, які не платили аліменти і завдяки запровадженню новацій втрачають можливості для шантажу матерів чи батьків, які проживали разом з дитиною. Адже дуже часто, в обмін на дозвіл вивезти малюка на відпочинок чи, навіть, лікування, вони вимагали відмовитися від аліментів, а інколи й не гребували попросити собі грошей за «вирішення» цього питання.

Хочу наголосити, що запропоновані нами зміни дають добросовісним батькам – як тим, які проживають з дитиною, так і тим, котрі проживають окремо – рівноцінні права для виїзду з дитиною за кордон строком до 1 місяця.

При цьому, другий з батьків буде поінформований про таку поїздку, у разі, якщо відомо його місце проживання і він не ухиляється та належно виконує батьківські обов‘язки. Однак, такі побоювання – скоріше намагання нагнати страху. Вже зараз Сімейний кодекс передбачає право того із батьків, з ким проживає дитина, самостійно вирішувати питання щодо тимчасового виїзду дитини за межі України за наявності у іншого батька заборгованості зі сплати аліментів. І жодних викрадень і вивезень дітей без повернення немає.

Прийняті зміни надають можливість:

Тому з батьків, з ким проживає дитина, самостійно вирішувати питання виїзду дитини за кордон шляхом позбавлення права впливати на ці питання несумлінного батька, який має заборгованість зі сплати аліментів, або який безпідставно відмовляє у виїзді дитини.

Тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, за відсутності у нього заборгованості зі сплати аліментів, отримати у 10-денний термін у іншої сторони дозвіл на виїзд з дитиною за кордон. А у разі ненадання останнім згоди на виїзд – звернутися до суду в порядку спрощеного позовного провадження із заявою про надання дозволу на виїзд дитини без такої згоди.

Тобто, запропоновані зміни встановлюють паритет інтересів обох батьків при вирішенні питання виїзду дитини за кордон.

Загалом варто зазначити, за статистикою, викрадення дітей та вивезення їх за кордон – вкрай рідкісне явище. За 10 років Міністерством юстиції направлено 153 заяви про повернення дитини в Україну. Це – всього 15 випадків щороку. Водночас, завдяки цій нормі, сотні тисяч дітей, які проживають в неповних сім’ях, зможуть безперешкодно їздити на оздоровлення, змагання, відпочинок, а другий з батьків – уникнути шантажу та маніпуляцій.

Наразі законами ще більше посилено відповідальність за несплату аліментів, а чи є результати впроваджених в лютому місяці обмежувальних заходів до боржників?

Так, вони реально працюють і продемонстрували дійсно вражаючі результати. З початку року державна виконавча служба стягнула 1,9 млрд грн аліментів на користь більш як півмільйона українських дітей. З них - 768 млн грн стягнуто державними виконавцями завдяки застосуванню встановлених законом #ЧужихДітейНеБуває обмежень.

Відтак той, хто сьогодні береться стверджувати, що ця ініціатива неефективна, банально обманює людей і суперечить реальним фактам.

Тільки за останні тижні ми мали кілька великих та успішних результатів, коли горе-батьки завдяки новаціям нарешті згадали про власних дітей. Варто пригадати хоча б історію про власника Феррарі, який, маючи гроші й живучи у розкоші, ігнорував судові приписи і не давав жодної копійки власній дитині. Наразі дорога автівка конфіскована, і вже найближчим часом елітний спорткар буде виставлений на аукціон нашої системи торгів арештованим майном «OpenMaket», а кошти від його реалізації підуть на погашення боргу перед дитиною.

Ще один горе-батько з Києва завдяки дії першого пакету ініціатив погасив багаторічну заборгованість, яка сягала – ви тільки вдумайтеся в цю цифру – 2 мільйони 176 тисяч гривень. Інша історія: за 18 років батько жодного разу не дав дитині ні копійки. Лише після запровадження законодавчих змін та накладення на такого батька всіх передбачених законом санкцій, вкупі з арештом майна, горе-батько погасив борг. Це чимала сума, яка виявилася дуже доречною для навчання хлопця у вищому навчальному закладі. І таких випадків по всій Україні багато.

Тобто, насправді, маючи великі грошові доходи, батьки цинічно ігнорували інтереси власної дитини. І, очевидно, робили б так надалі, якби накладені нашими виконавцями санкції не примусили їх нарешті сплатити борги.

Це доводить дієвість закону і підтверджує, що посилення відповідальності за несплату аліментів здатне вирішити одну із складних соціальних проблем.

Яким чином прийнятими нормами захищено права на спілкування того з батьків, який живе окремо від дитини, чи може він поїхати з дитиною за кордон?

Наше завдання – не лише стимулювати неплатників аліментів, але й розвивати інститут відповідального батьківства та допомагати добросовісним батькам.

Законодавчими нормами передбачені додаткові гарантії забезпечення спілкування з дитиною того з батьків, хто не живе з родиною. А батьки, які створюють перешкоди у спілкуванні дітей з другим з батьків, наражаються на обмеження у виїзді за кордон чи керуванні автомобілем, а також на чималий штраф.

Відповідаючи на другу частину запитання, можу точно сказати, що дитина зможе виїхати за кордон з тим із батьків, який сумлінно виконує свій батьківський обов’язок. Таким чином, добросовісний платник отримує додаткові гарантії реалізації свого права бачитися з малечею та брати участь у її вихованні.

Однак всі ці новації запрацюють після того як пакет законів #ЧужихДітейНеБуває вступить в силу, через місяць з дня його опублікування.

Чи можуть батьки, які проживають окремо від дитини, проконтролювати, на що витрачаються сплачені дитині аліменти?

На сьогоднішній день перевірити правильність витрачання коштів може лише орган опіки та піклування за заявою платника аліментів або за власною ініціативою відповідно.

Однак, другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває значно чіткіше прописує правила контролю сплачених аліментів. Орган опіки та піклування проводитиме регулярні інспекції одержувача аліментів. Порядок та періодичність таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполітики.

Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше одного разу на три місяці. Мінсоцполітики має прописати чітку процедуру таких перевірок.

Більше того, у законі ми передбачили чималі санкції до того з батьків, котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини.

Ми чули, що буде збільшено суму аліментів, якщо їх не сплачують вчасно. Чи правда це?

Держава запроваджує прогресивну систему фінансового впливу на боржників. Після вступу в дію другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває сума боргу батьків, які не сплачують аліменти протягом року, автоматично збільшиться на 20%. Ті, котрі мають заборгованість 2 роки, повинні будуть сплатити на 30% більше. А якщо борг зі сплати аліментів перевищив 3 роки – його сума автоматично збільшується на половину. В останньому випадку діти таких батьків за рішенням суду звільняються від обов’язку утримувати непрацездатних батька або матір.