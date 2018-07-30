ВПО в ОТГ - голосують чи галасують! На виборах в ОТГ переселенці не мають право голосу.

Рівне право голосу на території України, як ми знаємо, гарантоване кожному громадянину згідно ст.70 Конституції України. Вибори в ОТГ проводяться згідно Закону України "Про місцеві вибори". В цьому ж Законі прописано право голосу кожного виборця, який належить до відповідної територіальної громади та проживає в межах відповідного виборчого округу. Тобто це трактується як за місцем реєстрації. От тут і починаються проблеми у внутрішньо переміщених осіб (надалі - переселенці). Адже вони мають і реєстрацію на не підконтрольних территоріях України і тимчасове місце проживання.

На території Сумської області станом на квітень 2018 року зареєстровано біля 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. А скільки переселенців самостійно знайшли житло та працевлаштувались? Нам невідомо, отже, поза офіційної статистики, їх кількість значно більше. Ми знаємо, що всі виборці серед переселенців можуть скористатись правом голосу тільки на виборах Президента та частково на виборах народних депутатів до Верховної Ради. Але обрати голову та депутатів в місцевих громадах і бути повноправними громадянами в них - цього вони позбавлені. Чому порушуються іх конституційне право обирати і бути обраним, адже в цих громадах вони проживають, працюють, сплачують податки, приймають активну участь у розвитку та розбудові громад, деякі вже чотири роки.

В Верховній Раді 27.03.2017 року зареєстровано Законопроект № 6240 "Про внесення змін до деяких Законів України (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередені країни громадян). На сьогодні народні обранці не спромоглись його винести на голосування, а отже переселенці і на далі залишаються без права голосу в нашій країні. То що заважає народним депутутам ???