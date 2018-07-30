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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 08:46225

Юстиція Сумщини: вчимо батьків бути відповідальними

Фахівці юстиції Сумщини активно працюють над забезпеченням інтересів найменших українців.

         На Лебединщині чоловік регулярно сплачував аліменти, але значно менше встановленого судом розміру і сума заборгованості сягнула майже 18 тисяч гривень. Обмеження у праві керування транспортними засобами, виїзду за межі України, полювання та користування зброєю, а також арешт рахунків та майна спонукали чоловіка сплатити аліментний борг у повному обсязі.

         Всі вищевказані санкції від державних виконавців були застосовані і до батька-боржника з Великописарівського району. Результат – понад 23 тисячі гривень аліментів сплачено.

         Сумчанин заборгував своїй дитині майже 32 тисячі гривень. Арешт рухомого й нерухомого майна змусив чоловіка сплатити заборговане.

         Нагадаємо, в поточному році на користь дітей Сумщини вже стягнуто понад 61 мільйон гривень.

#ЧужихДітейНеБуває #MinJust4U #ЯМП #ЯМАЮПРАВО!#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО

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