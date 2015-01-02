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Олег Кон
Олег Кон
Вчера 17:13202

«Біжи та дивись!» – Парковий трейл в Качанівці 08.09.18

Вже втрете в історичному парку Качанівка (на Чернігівщині) зберуться люди, щоб пробігти дивовижними стежками парку історичного значення України – садиба Качанівка. Можно багато казати про історію та культуру нашого народу, але є місця, де вона зароджувалась та викрістолізовивалась.

Вже втрете в історичному парку Качанівка (на Чернігівщині) зберуться люди, щоб пробігти дивовижними стежками парку історичного значення України – садиба Качанівка. Можно багато казати про історію та культуру нашого народу, але є місця, де вона зароджувалась та викрістолізовивалась. Качанівка – це було і є таке місце. Цей захід проводиться для того, щоб привернути увагу людей до вічних питань - красота, гармонія та духовне збагачення. Це все можливо тут – в Качанівці -  біля цих мальовничих озер, багаторічних дерев та чудового палацу.

Цього року плануються різні заходи для проведення спортивного свята, але головними стануть забіги по парку – 18 км., та 9 кмміз назвами  «Озерний» та «Парковий»  відповідно. Учасники свята після забігу отримають призи та нагороди, а потім - відбудеться лотерея від партнерів трейлу та святковий обід – традиційний куліш та уха. , Також передбачена ексурсія по палацу та парку із досвідченими екскурсоводами.

Організатори відмічають, що  подібні заходи - це складний, але в той же час важливий шлях до розуміння і реалізації української ідеї на рівні простих громадян. «Дуже хотілося, щоб подібні заходи, особливо пов’язані із бігом, стали звичними для будь-якого регіону України. Особисто я гордий, що мені і нашій організації вдалося взяти участь в підготовці подібного події в минулому році ...»  – каже директор громадської організації Олег Кононенко.

Ще один організатор трейлу в Качанівці Сергій Ведміцький робить акцент на тому, що  дуже цікава траса в Качанівці. «В минулому році після змагання кілька разів протягом літа приїздив побігати і сам, і з друзями. Коли на дворі спека, на Качанівській трасі тінь та прохолода. Хто збирається на змагання в гори, чи в Олешківськи піски, спочатку завітайте на трасу до Качанівки — отримаєте гарне тренування!»

Захід проводиться за підтримкою місцевих та всеукраїнських спортивних державних установ. Більш детальну інформацію можливо отримати за адресою:  http://sport.noksfishes.com.uaÂ Â  та на сторінці заходу у фейсбук https://www.facebook.com/events/236379093633265/

Зібрані кошти підуть на організацію події, підтримку парку та його оновлення

Контакти організаторів:

Олег Кононенко 095 1404862 olepole2009@gmail.com

Сергій Ведміцький 099 7661104 med28@i.ua

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