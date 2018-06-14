«Руський мир» как пародия на «Великий Исраил» Поскольку живем мы с вами, товаришочки, в мире, где исчисление всех происходящих процессов обчисляется иррациональными числами пи да фи, не имеющими ни конца ни периода… То, и прямых аналогий к выше указанному названию сего опуса, не ждите…

Как говорится «sapients satis»!

Да и то сказать: «Руський Мир» созвучие новое, ток-мо проникшее в наши души сквозь наши уши. А «Великий»… да сионизм, понятия уже отмененные ООНой в прошлом еще веке. То есть их как бы и нету-ти!... Абчем и говорить. Их то нету-ти, а мадригалы да пособия для внимательного прочтения остались… Хотя кто их написал, да запустил «у жид-тя» неведомо!?

Это я про Протоколы, этих самых, Сионских мудрил, да про «Катехизис(ы) еврея в СССР», да и про многое-многое другое чего, как-бы нет, но как тот же биткоин (хриптовалюта така) винтурально существует. Причем, опять же, откуда и то и другое взялось на нашу и ихню (исраелеву) голову, как и энта хрю-птовалюта ни кому не известно».

Да и то особо интересно…, що нихто этим и не интересуется!!

О кака тавтология вышла…

Но главное, что и Ру-мир и Ве-ис, понятия глобальные и неистребимые. Как неистребима подлость, зависть, чванство (это я по-мелочи) гордыня и лицемерие (это уже почти в точку).

Как не убиваемо желание (увы многих, из нас) – нагадить у соседа под дверью, а потом позвонить и заставить убраться!!!

Ру-мировцы, это почти 2/3 всех «правоохранителей» - «потому, что за порядок, без энтого…», ну и «шоб боялись»!!!

А, то как же…

Позвчера оно (юнный право-хрен) животинку по двору мучело, за что дядя Коля уши обысчал оборвать.

Вчера, родаки, ему(п-х) новенький дипломчик поднесли.

Сегодня дядя…. Его на «работку» пристроил.

А завтра… Ну уж завтра он, если схочет, то дяде Коле, швабру в жо засунет… А как же… Ведь для порядка же...! Чему, так сказать, обучен!

Да и любой другой чиновник, тоже бы не прочь кому че-то всунуть, но разрешено токо впарить. Вот и бегай парься то за бумажкой, то за каким хреном вообще.

Доже, если вроде как и дал…, ну то шо! НИЗ-ЗЯ!

Ох не забалуешь, в нашем Руськом мире, ох не забалуешь!

А вот ведь еще шо…

Мужики, ну в Румире, они какие? Они задним умом ой как сильны. А бабы, те наоборот передком, все передком, да и другими выпуклостями да впукло-стями себе дорогу стелют. Он как наша Валюха – «красные трусы», або «пол-стакана», пошти, шо к правой штанине Путина приравнять можно, (начальница над всей РФР).

Да вот и совсем «наши», шо Тимошенчиха на свет у политику вытянула - две сестры ( два т.с. «образи» – песня). Дывышся на них и слова лярва и курва приобретают истое звучание.

А чего партии то со всех сторон за Жид-тя говорють.

Вот одна Раб-и-новича и договорилась – Ведмедчука у презы!... Будет теперь Большая Медведица – матушка Росея и малая - малорасея, чи недорасея, чи ваще не расея?!

И попрет большая – малую на Эвропу тихим сапом, да малым, опять же, ходом. Уже и заград – отряды из кадыровцев подготовлены. Оно и правильно - чем меньше хахлов, тем свиней больше будет, да и ваще – исконную землю захватили! Вишь то деды руськие – татары воевали.

Ну а пока то «руський мир» энту эвропу куртизирует. Ну и так и энтак. А Та – то введем ессанкции, то выведем. То опять введем (... бля какая-то получается?)

Ох: «лучше сорок раз по разу, чем не разу в сорок раз…»

(Цыганский песняк)

Ну и дурак ты санек, ты же про полит – корректность запамятовал – не цигане, а ромики!

(а жиды – пархатеые соответственно – олигархи)

Или ладно – если гадости делають – то пусть будут «Цыган-не!» А если чего хорошо учудять - то ромиками пусть станут.

Так што пока пусть побудут Цы-ганами, получается

( ну, а ж-п все равно – олигархами обзывать прийдется).

Ой, разжигаешь ты промежностную рознь, ой доиграешься!... Ой не подадуть тебе руки в Эвропе Саша!...

Так, а если энта рука токо шо, в чужом анале ковыряла…!?

То оно может и к лучшему?! А!

Хотя оно и в руських анналах записи имеются. К примеру, - бувший охранник покойного Ельцына, в своих Му-муарах вспоминает, шо предлагало ему некое высокопоставленное лицо, в 90-х, «отсосать», за новую квартирку на Кутузовском!

Одно смущает, а шо если и Кадырка с «Вовкой», поступит как Хасбулат и Дудаев с Ельцыным . Тот Ельцин, еще в 91-м годике хвалился, шо акбы хута не удался, чы абы удался!?, то ен бы в секретном, уже подготовленном, месте схоронился. На то, в Чечне и оружие на целу армию оставлено было. Теперь, то воевать в Ичкерии – то и не потребно. Теперь-то всего этого и в Москве завались!...

А наши то ру- мировцы на шо расчитывают? На поддержку трусов предателей типа Квацаб?! Проголосовать – то они может и проголосуют. А сиськой своей засчищать вас – зась! На то и трусы – «мироутворцы».

Ан выиграете выборы! Уверены шо руських танков успеете дождатся?!

Ой заряснеют фонари, тушками ну прям новогодни игрушки. Оно то конечно план хороший. Приходит, «на-конец» «грамотный през.», - поговорит с Росией раз – и на тебе все заложники свободны. Поговорит с Вовой два – и на Донбасе мир да тишина. Ну а если и бильшисть у парламент протащит, то не токмо донбас, Украина взад получит, но и про гешефтные дела за Крым розговор пойдет! А шо, уже така мыслишка зазвучала…

Токмо знают щучьи дети, шо не так будет! Так-шо Квацаб - то «похоже» таки «под нож» метят созидательно!

Сами виноваты, - нече на чужие гроши зарится!

Всякий пацяфизм заканчивается хорошей бойнею, так историей предусмотрено.

«Хочешь мира? Готовь войну!»

Вообщето «Ни мира, ни войны, мы армию распустим…», это уже в рамках «руського мира», чисто национальное. Тогда Бронштейны, сейчас Мурашкины с Раб-и-новичи да и иже присно с ними помянутые…

Смотрите как скрепу из царя – отреченца Николая слепили. Прежде чем, лейба Яша Свердлов, попросил Яшу Юровского, нажать на спусковой крючок, - патриарх тогдашний Тихон, затихарил гроши, шо народ православный собрал, на охорону Николая и семьи!?! А уже потом, когда тела убрали, Неизвесный (?) лейба – Кабалист начертал на растрельной стене, «кровью агинца»(?), шо-то вроде «мэнэ – мэнэ…» Де мол государство росийское - Кончено, «Да здравствует «руський мир!». Ну пытался Джугашвили избавится от его (ру-мира) картавых проводников. Ну и чем закончил?!

«Руський мир» не истребим?! Как не победим Сион!

Ему сиону царствовать в последние времена. Ток-мо народу израйлевому, от этого никакого профита , ни … большой радости не будет. Опять подставят, как подставили все эти века. Опять Торквемады… Ну и наконец узрят евреи, кто такие «правильные сионисты».

А пока, ну што пока, заканчиваем, жить по принципам «Катехизизов еврея в СССР», начинаем изучать «специальные тактики». И вот перед тобой три дороженьки «земные»:

Одна прямо – в израиливанию… - токо туда зась – мордой не вышел!

На лево – победивший «руський мир», на право – победившая ЛГБТ спильнота !?

Куда!??!

Ой пойду на право! Может, все таки, там в ихних аналах ковырять и не обязательно, еще пока…

А вот Путина любить – обязательно!...

Ну его… Не в моем т.с. вкусе…, што ли .

« …слышен стук дверей!

Ушел последний…

Не еврей!»

(В.Высоцкий)

Р.S.

Малый тезис из «Катехизиза...» - «продвигай дураков и своих» – развалил большой СССР и отдал шо осталось – олигархам. А новый принцип из «спец. тактик» уложит

олигархов по местам и покажет кто ув доме хозяин. А … Ну а про то, что будет потом, то это в следующем опусе… Наверно?!

Р. Р .S.

Интересно!

У нас продвигают недорослей и невдах, а в Ипонии – успешных и грамотеев… А результат, если не учитывать технологий, практически одинаков.

Цы-ган – вооруженный «энергией Цы» (китайско-англ.)

Мо-сад – большой сад (англо-расейский)

Р. Р .S.

Иногда думаю!? А шо якби всі ці Раб-ін-овичи, Фуйфричі, муравьедовы, да Бой-ховы, у себя на истирической родине, на весь ксенед сказали, шо Исраэлю, вже пора стать пацяфиской державой, да задружить с агарянами ( у них же газ и нефть! ) , да … и васще… Шо б им зробила мошадка?!

Хотя как говорил Добкин, шо тексты он (они) читают «дебильные», тога как же бать..? Верить им ?!.

НЕ ВЕРИТЬ !...

А так ! Чуть шо так они на Ис родину раз и все…

А ты товаришок … куды !??

Отож !

«Душа зависла на нитке. А думают о прибытке!» (пословица)

N.B.

Хочу и, в плане законодательной иниц., поправить наш судоустрій і КПК.

Вместо слов по совокупности и путем поглощения говорить, - путем сложения и вычитания.

В ст.. КПП четко прописывать Ст… - 10 тысяч Ст. п. 5 тыс. и т.д.