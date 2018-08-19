Дорогі земляки

23-24 серпня поточного року вся українська держава відзначатиме День Державного Прапору України, 27-му річницю проголошення Незалежності України та 100 річницю відродження української державності.

Як в столиці, так і в регіонах України планується проведення масових святкових заходів. У зв’язку з цим хочемо звернутися до представників всіх політичних партій та громадських об’єднань, а також співгромадян з проханням бути взаємовічливими, толерантними, дотримуватися законів, не порушувати права людини під час проведення акцій.

Незалежно від політичних поглядів, громадської позиції або релігійних поглядів, поважати права інших і не влаштовувати провокацій.

Кожен українець повинен почуватися в безпеці під час святкових заходів!!!