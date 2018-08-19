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Дима Николаенко
Дима Николаенко
19.08.2018 08:03378

Дорогі земляки

23-24 серпня поточного року вся українська держава відзначатиме День Державного Прапору України, 27-му річницю проголошення Незалежності України та 100 річницю відродження української державності.
Як в столиці, так і в регіонах України планується проведення масових святкових заходів. У зв’язку з цим хочемо звернутися до представників всіх  політичних партій та громадських об’єднань, а також співгромадян з проханням бути взаємовічливими, толерантними, дотримуватися законів, не порушувати права людини під час проведення акцій.
Незалежно від політичних поглядів, громадської позиції або релігійних поглядів, поважати права інших і не влаштовувати провокацій.  
Кожен українець повинен почуватися в безпеці під час святкових заходів!!!   
 
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