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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Вчера 11:41186

Заходи примусу стали повчальними ще для трьох батьків Сумщини

Мешканець Сум заборгував своїй дитині 12 тисяч гривень. Спонукою для чоловіка до сплати аліментів у повному обсязі стали примусові заходи від державних виконавців – накладення арешту на все його майно.

Житель Сумського району на момент повноліття дитини накопичив борг у сумі 21 тисяча гривень. Погасити заборгованість батька переконали тимчасові обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю, а також арешт всього майна та коштів.

У Тростянецькому районі батько заборгував дитині 35 тисяч гривень. Отримавши постанови від державних виконавців, чоловік негайно згадав про свій батьківський обов’язок і сплатив борг.

Юстиція Сумщини нагадує, що з 29 серпня у дію вступає другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, який ще більше посилить відповідальність за несплату аліментів.

За час дії І пакету Законів #ЧужихДітейНеБуває на користь дітей Сумщини стягнуто вже 70 мільйонів гривень.

#MinJust4U #ЯМП! #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #ДВС_діє

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