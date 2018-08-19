Заходи примусу стали повчальними ще для трьох батьків Сумщини

Житель Сумського району на момент повноліття дитини накопичив борг у сумі 21 тисяча гривень. Погасити заборгованість батька переконали тимчасові обмеження у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання та користування зброєю, а також арешт всього майна та коштів.
У Тростянецькому районі батько заборгував дитині 35 тисяч гривень. Отримавши постанови від державних виконавців, чоловік негайно згадав про свій батьківський обов’язок і сплатив борг.
Юстиція Сумщини нагадує, що з 29 серпня у дію вступає другий пакет законів #ЧужихДітейНеБуває, який ще більше посилить відповідальність за несплату аліментів.
За час дії І пакету Законів #ЧужихДітейНеБуває на користь дітей Сумщини стягнуто вже 70 мільйонів гривень.