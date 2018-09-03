Проведення перших виборів в ОТГ до кінця 2018 року сприятиме підвищенню якості життя більше мільйона українських громадян Асоціація міст України отримала відповідь Центральної виборчої комісії на відкритий лист від 15 серпня 2018 року. Нагадаємо, Асоціація міст України, підтримавши позицію Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, звернулася з відкритим листом до ЦВК, в якому закликала призначити заплановані перші/додаткові вибори в об’єднаних територіальних громадах. АМУ вважає, що наразі відсутні правові підстави щодо непризначення перших та додаткових місцевих виборів у ОТГ, відповідно до наявних на сьогодні звернень обласних державних адміністрацій.

У відповіді ЦВК сказано, що після ухвалення Конституційним Судом України рішення від 26 квітня 2018 року щодо визнання неконституційним Закону України «Про всеукраїнський референдум» до Комісії надійшла низка звернень народного депутата А.О.Корнацького. Зокрема, парламентар висловив позицію, що проведенню виборів в ОТГ має передувати місцевий референдум, оскільки після вищезгаданого рішення Конституційного Суду України відновлюється дія Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми». З врахуванням цього звернення ЦВК вирішила звернутися за роз’ясненнями до Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя. Відповідне рішення було ухвалене 9 серпня 2018 року. Другим пунктом передбачено, що Комісія розглядатиме звернення ОДА про призначення перших виборів в ОТГ після отримання роз’яснення Комітету.

На засіданні ЦВК 16 серпня питання призначення перших виборів в ОТГ не знайшло підтримки навіть для включення до порядку денного. Натомість Комісія 16 серпня 2018 року ухвалила постанову №124, якою внесено зміни до порядку призначення перших виборів в ОТГ. Ці зміни передбачають можливість призначення перших та додаткових виборів в ОТГ, як виняток, на іншу дату, ніж остання неділя квітня або жовтня, а саме на будь-яку неділю грудня, окрім останньої.

Насамкінець у відповіді ЦВК на звернення АМУ вказано, що звернення ОДА про призначення перших виборів в ОТГ продовжують перебувати на розгляді Комісії. Проекти рішень про призначення цих виборів будуть негайно включені до порядку денного засідання ЦВК після отримання роз’яснень Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя.

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан: «Асоціація міст України звернулася до ЦВК як захисник інтересів територіальних громад та послідовний прибічник децентралізації. Ми всі ці роки підтримуємо та активно беремо участь у реалізації реформи. Проведення перших виборів до кінця 2018 року очікують громади, у яких проживають близько мільйона жителів. Завершення процедури створення ОТГ дозволить їм вже з нового року господарювати на своїх територіях за новими правилами, спрямовувати збільшені ресурси у розвиток, підвищення якості послуг громадянам та рівня їх життя. Адже саме на такі цілі спрямована децентралізаційна реформа в Україні».