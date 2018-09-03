«ПРОЗРІННЯ» ДЛЯ НЕДОБРОСОВІСНИХ БАТЬКІВ НЕМИНУЧЕ «ПРОЗРІННЯ» ДЛЯ НЕДОБРОСОВІСНИХ БАТЬКІВ НЕМИНУЧЕ

Кожного дня державні виконавці Сумщини вражають сумами стягнутих боргів по аліментах, що їх батьки роками накопичували перед своїми дітьми. Так, на Путивльщині, тільки завдяки списанню коштів з арештованого рахунку батька, дитина змогла отримати більше 10 тисяч гривень аліментів.

У Тростянці ж батько заборгував власній дитині аліментів на суму більше 21 тисячі гривень. Отримавши постанови про накладення арешту на майно, кошти, тимчасові обмеження, боржник наче «прозрів», згадавши про обов’язок сплачувати аліменти, та негайно погасив заборгованість.

Також сумчанином було сплачено більше 35 тисяч гривень аліментів своїй неповнолітній дитині після накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно.

Дуже прикро, що батьки згадують про грошові зобов’язання та користь власних дітей тільки після того, як кошти вже арештовані.

Нагадуємо, що протягом 2018 року, завдяки реалізації Закону #ЧужихДітейНеБуває, на користь дітей Сумщини стягнуто більше 75 мільйонів гривень.

Чужих дітей не буває!

Закон – один для всіх!