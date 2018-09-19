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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Сегодня 08:3697

ПАРТІЯ ІУДИ ЗА «РУЦКИЙ МИР»

З наближенням до виборів Президента України та депутатів Верховної Ради починає прокидатися різна нечисть. Нещодавно на Сумщині почали піаритися псевдо-українська політична партія «Розумна Сила» на чолі з «найчеснішим» у світі адвокатом Дмитром Коломійцем. А що ж ми про них знаємо? Ну по-перше, ці політичні воші повистрибували з екс-регіоналів, і за гроші росіян вчать нас «жити з розумом».
Їхній головний меседж передвиборчої кампанії – залагодження конфлікту з Росією без повертання земель АР Крим та Донецької та Луганської областей. Тобто, вони свідомо розпорошують землі України і яке майбутнє нашої нації? Заради чого гинуть патріоти?
Ця політична партія заявила про початок підписної кампанії «Народної декларації про мир». З ким заключати цей мир? З тією сволотою, яка втекла з України у 2014 році, до Росії, а тепер звідти керують своїми ляльками-мотанками.
Навіщо нам «руцкий мир»? Не продавай життя патріота за «30 серебрянників»! Ця кров буде на твої руках!

«Ні розуму, ні сили»

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