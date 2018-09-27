Українська помісна православна церква

До однієї з найвагоміших подій в історії України і вселенському православ’ї залишаються лічені тижні - отримання Томосу про Автокефалію.

Мало хто тепер сумнівається в можливості отримання

автокефалії і об’єднанні в одну соборну помісну українську православну церкву. РПЦ в Україні перебуває в агонії перед кінцем свого існування як «єдінай кананічєской». І як будь-який щур, загнаний в куток, готові до кардинальних дій, на які тільки

спроможні, в тому числі до штучно створених ними ж силових протистоянь.

Не є секретом, що всі церковні процеси в ФСБ-шному екзархаті контролює Антоній Паканич. Нещодавно Антон дав вказівку, починаючи з 1 жовтая організовувати людей з єпархій і привозити в столицю для пікетування приміщення, де перебувають екзархи Константинопольського патріархату з відповідними плакатами і гаслами, продуманими РПЦ-шними пропагандистами, реалізуючи інформаційну стратегію Москви.

Паканич також дав вказівку контролювати переміщення екзархів по Україні та влаштовувати такі ж акції на території єпархій, де будуть знаходитись екзархи, показуючи, які їм тут не раді і що «український народ», а насправді бездумні фанатики "рускава міра" проплачені за кошти Новинського «віруючі» проти діяльності Константинопольської церкви. За вказівками Паканича, як ніколи, посилилась підконтрольна «арабському шейху» (полюбляє відпочинок в ОАЕ), батечку пропагандисту Олексію Зощуку діяльність "СПЖ" та інших підв’язаних до нього ресурсів. Його команда пачками штампує свої статті з приводу будь-якої події чи висловлювання, пов’язаних з наданням Томосу.

В рамках офіційного висвітлення позиції РПЦ в Україні діють у зв'язці «справжній патріот своєї країни» Микола Данилевич і "задньопривідний" Климент Вечеря, коментуючи церковну ситуацію в одному інформаційно-стратегічному векторі. Тільки стратегія ця така ж плоска, як верхня частина клобука монаха-затворника Онуфрія - Ореста Березовського.

РПЦ- шники самі придумали відомості щодо майбутнього захоплення їхніх храмів (сьогодні вже було продемонстровано) і майна та розповсюджують їх на всіх підконтрольних ресурсах, щоб штучно викликати в результаті силові конфлікти та зробити з себе мучеників, показати вигідну їм картинку на широкий загал і міжнародну арену.

За вказівками того ж Антона Паканича у кожній єпархії РПЦ в Україні створюються мобільні групи з осіб спортивної статури та представників навколоцерковних об’єднань, які по першому дзвінку готові вирушити для силового протистояння. Вірнопіддані РПЦ фанатики і духовенство - всі на телефонах, попередньо проінструктовані. Жорстко фільтруються по єпархіям будь-які висловлювання священиків з приводу

об’єднавчих процесів і автокефалії. І в разі наявності таких «неблагонадійних» зразу беруть на контроль.

Нічого нового.

Штучно створити прецедент для реалізації силового

втручання, маніпуляція масами людей, інформаційна пропаганда в імперських інтересах... Не нагадує вам нікого? «Их там нет» - «ми українська православна церква, а не російська». Не хвилюйтесь, справжня дератизація ще попереду.