Сумчанин примусово сплатив своїй дитині понад 113 тисяч гривень Житель Сум під впливом Закону#ЧужихДітейНеБуває та примусових заходів державних виконавців сплатив своїй дитині майже 76 тисяч гривень.

Разом з тим, враховуючи кількарічну несплату відповідно до норм ІІ пакету Законів #ЧужихДітейНеБуває йому було нараховано 50 % штрафу. Так чоловік «поплатився» за свою батьківську байдужість аж 113 тисячами гривень.

Даний Закон запровадив цілу низку додаткових важелів впливу на недобросовісних батьків, зокрема, систему фінансових санкцій. Так, за 1 рік несплати буде нараховано 20 % від суми боргу, за 2 роки – 30%, за 3 і більше років – вже 50 %.

Батьки-аліментники повинні розуміти, що попри відсутність коштів, небажання платити чи байдуже ставлення до власної дитини, вони все одно свій обов’язок виконають, хай навіть примусово.

Не платиш синові чи доньці аліменти? Окей, додамо ще й штрафні санкції.

Закон – один для всіх!