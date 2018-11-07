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Дима Николаенко
Дима Николаенко
07.11.2018 09:22188

Обережно!! Сумські ВАТНИКИ – адвокати ЛЮЦИФЕРА

Не так давно на Сумщині розвернула свою діяльність партія «Русскага міра» - «Розумна Сила». Все як завжди, красиві лозунги, турбота про людей, нам потрібен мир, влада зайшла у глухий кут та багато іншого, але є одне але. Хто очолює та хто керує партією взагалі? А відповідь дуже проста – проросійські ватники, які «підтримують» мирні наміри партії, але чомусь за фінансову винагороду та за вказівкою з РФ. Партія «Розумна Сила» такий собі троянський кінь з колишніх регіоналів та донецьких сепаратистів, якого РФ «розкручує» в Україні задля лобіювання своїх інтересів, а інтереси країни агресора самі знаєте які.
На Сумщині осередок «Вати» очолив адвокат Дмитро Коломієць. Такий собі «адвокат люцифера». А як по іншому можна назвати людину, яка в період війни з РФ очолює обласну організацію партії на гроші, які надходять з власного фонда Путіна.
Отож, перш ніж йти за солодкими лозунгами та популістськими ідеями адвокатів чи ще там когось, подумайте, а не підтримуєте ви своїми діями агресора? На Сумщині проживають свідомі та патріотично налаштовані люди і вони не дозволять пасіпакам путіна розгорнути тут свою кампанію по популяризації «Русскага міра». Сумчани, будьте пильні!! Слава Україні!

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