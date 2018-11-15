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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
15.11.2018 14:18155

Працевлаштування боржників зі сплати аліментів - як результат взаємодії з центрами зайнятості

Одним із заходів примусового виконання рішень, яким може бути забезпечено виконання рішень судів про стягнення аліментів є звернення стягнення на заробітну плату боржника.

Вирішення питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення та їх працевлаштування є завданням Державної служби зайнятості.

З метою забезпечення належного виконання рішень судів про стягнення аліментів державною виконавчою службою Сумщини були вжиті заходи щодо налагодження взаємодії органів державної виконавчої служби з міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості, зокрема щодо сприяння у працевлаштуванні боржників за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.

Так, всіма відділами державної виконавчої служби юстиції Сумщини були здійснені спільні наради з центрами зайнятості щодопримусового виконання рішень про стягнення аліментів.

За результатами нарад було досягнуто домовленості у сприянні працевлаштуванню центрами зайнятості осіб, які є платниками аліментів, таким чином забезпечуючи права дітей на отримання належних їм коштів.

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