Працевлаштування боржників зі сплати аліментів - як результат взаємодії з центрами зайнятості Одним із заходів примусового виконання рішень, яким може бути забезпечено виконання рішень судів про стягнення аліментів є звернення стягнення на заробітну плату боржника.

Вирішення питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення та їх працевлаштування є завданням Державної служби зайнятості.

З метою забезпечення належного виконання рішень судів про стягнення аліментів державною виконавчою службою Сумщини були вжиті заходи щодо налагодження взаємодії органів державної виконавчої служби з міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості, зокрема щодо сприяння у працевлаштуванні боржників за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.

Так, всіма відділами державної виконавчої служби юстиції Сумщини були здійснені спільні наради з центрами зайнятості щодопримусового виконання рішень про стягнення аліментів.

За результатами нарад було досягнуто домовленості у сприянні працевлаштуванню центрами зайнятості осіб, які є платниками аліментів, таким чином забезпечуючи права дітей на отримання належних їм коштів.