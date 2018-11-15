Працевлаштування боржників зі сплати аліментів - як результат взаємодії з центрами зайнятості

Вирішення питань, пов’язаних з регулюванням зайнятості населення та їх працевлаштування є завданням Державної служби зайнятості.
З метою забезпечення належного виконання рішень судів про стягнення аліментів державною виконавчою службою Сумщини були вжиті заходи щодо налагодження взаємодії органів державної виконавчої служби з міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості, зокрема щодо сприяння у працевлаштуванні боржників за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів.
Так, всіма відділами державної виконавчої служби юстиції Сумщини були здійснені спільні наради з центрами зайнятості щодопримусового виконання рішень про стягнення аліментів.
За результатами нарад було досягнуто домовленості у сприянні працевлаштуванню центрами зайнятості осіб, які є платниками аліментів, таким чином забезпечуючи права дітей на отримання належних їм коштів.