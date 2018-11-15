Перепони до Автокефалії чи останні судоми російських спецслужб!

З виходом на завершальну стадію процесів, пов’язаних з консолідацією українського православ’я на основі канонічної автокефалії, духовенство Руської православної церкви все більше занепокоєне можливою втратою контролю над «власними канонічними територіями» та пов’язаною з цим геополітичною поразкою, яка полягає у зниженні рейтингу у світовому православ’ї.

Не бажаючи втрачати свій вплив серед світових помісних церков, поступатися Константинопольському Патріархату, Москва мобілізує всі сили і можливості аби «надавити» на останні важелі в Україні та не допустити надання Томосу про автокефалію Єдиній помісній українській православній церкві.

З цією метою російські спецслужби через підконтрольне духовенство РПЦ намагається відновити та активізувати «братні» міжправославні зв’язки в рамках «Московської патріархії», демонструючи тим самим відданість українського духовенства Церкві Матері.

Їх зацікавленість зрозуміла. Втрата України для керівництва Московського патріархату це невиправний прокол. За таке Володимир Володимирович може не лише у званні понизити, а й усунути з займаної посади та відібрати «наградний маузер».

Але ж чого нашим туди суватися? Не зрозуміло.

Як свідчать відкриті джерела інформації 2 листопада 2018 року архієпископ Конотопський і Глухівський Роман, на запрошення митрополита Білгородського і Старооскольського Іоана, взяв участь в урочистостях з нагоди святкувань чергової річниці знаходження мощей священномученика єпископа Білгородського Никодима. Урочистості відбулись безпосередньо у м. Білгород Російської Федерації.

З першого погляду ситуація начебто не варта підвищеної уваги, АЛЕ!

Останнім часом духовенство, а тим більше ієрархи УПЦ намагаються, по можливості, уникати візитів до московських кураторів. Воно й зрозуміло, в умовах російської агресії, гібридної війни, посиленого напруження навколо Томаса, немає необхідності хвилювати суспільство. Аж тут «Такая встреча». Можливо давня дружба, можливо дуже запрошували, можливо, можливо, можливо….

Як каже відомий кремлівський телевізійний пропагандист: «Совпадение? Не думаю!»

Але ж мабуть владиці треба трохи замислитись як це пояснити своїм вірянам, як потім дивитись в очі тим хто зазнав кривди від «старшого брата»?