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Дима Николаенко
Дима Николаенко
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Звернення православних віруючих до керівництва Сумських єпархій УПЦ МП з вимогою взяти участь у Об’єднавчому соборі

23 листопада п.р. православні віруючі Сумщини підхопили ініціативу вірян з інших регіонів України метою якої є спонукання місцевих ієрархів Московського патріархату взяти участь у Об’єднавчому православному соборі, що найближчим часом має відбутися у м. Київ та приєднатися до процесів створення автокефальної Церкви. Наразі в усіх районах області ініційовано збір підписів під зверненнями, в яких керівникам єпархій пропонують визначити свою позицію щодо духовної єдності з українським народом.

23 листопада п.р. православні віруючі Сумщини підхопили ініціативу вірян з інших регіонів України метою якої є спонукання місцевих ієрархів Московського патріархату взяти участь у Об’єднавчому православному соборі, що найближчим часом має відбутися у м. Київ та приєднатися до процесів створення автокефальної Церкви. Наразі в усіх районах області ініційовано збір підписів під зверненнями, в яких керівникам єпархій пропонують визначити свою позицію щодо духовної єдності з українським народом. Звернення передані до всіх трьох правлячих архієреїв УПЦ МП, відповідно митрополита Сумського і Охтирського Євлогія, архієпископа Конотопського і Глухівського Романа, архієпископа Роменського і Буринського Іосифа. Збір підписів триває. Наразі чекаємо реакції від самих ієрархів!

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