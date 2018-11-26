Понад 80 тисяч аліментів для доньки Анастасії сплачено Дівчинка Анастасія із Сум завдяки ініціативам Мін'юсту у сфері захисту прав дітей отримала від свого батька заборговані аліменти, які той самостійно сплачувати не поспішав, чим і «накликав» на себе заходи примусу.

Після вжиття до боржника всіх необхідних кроків для сплати ним заборгованості на користь доньки, найбільш вагомим аргументом для нього виявився арешт всього майна та застосування обмежень.

Так, неплатник сплатив більш як 51 тисячу гривень основного боргу, та ще й понад 25 тисяч гривень штрафу і 10 % виконавчого збору.

Застосування штрафів на суму заборгованості по аліментах стало ще одним ефективним інструментом впливу на батьків-боржників. Так, прийняття ІІ пакету Закону #ЧужихДітейНеБуває дозволило разом з аліментною заборгованістю стягнути з горе-батьків Сумщини ще й понад 360 тисяч гривень штрафів.

Нагадаємо, що мова йде про додаткові фінансові стягнення для неплатників у розмірі від 20 % до 50 % від суми боргу, в залежності від строку заборгованості.