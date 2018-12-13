70-річчя утворення Сумської обласної ради професійних спілок

29 листопада 2018 року в м. Суми у приміщенні ДК "Хімік" відбулись ювілейні урочистості з нагоди 70-річчя утворення Сумської обласної ради професійних спілок.

Урочистості пройшли у форматі теплої зустрічі друзів і колег, чиї чесноти виплекані і перевірені у відстоюванні прав та інтересів трудящої людини.

Під час привітання і нагородження колег, про напружені, звитяжні і дуже різні часи становлення обласної ради профспілок, окремі аспекти їх діяльності нагадала Голова обласної ради Тетяна Євдокімова.

Відзначаючи щоденну роботу та ініціативи облпрофради, спрямовані на поліпшення умов праці та побуту трудівників Т. Євдокимова не оминула увагою аспекти зовнішньої загрози з боку країни агресора та особливості воєнного стану в окремих регіонах країни.

Під час виступу акцентувала увагу присутніх на необхідності гуртування всіх простих людей і профспілок перед викликами сьогодення, разом бути готовими до непередбачуваних ситуацій, продовжувати формувати позитивний імідж профспілкового руху, разом із владою, військовими, правоохоронцями, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами та простимих громадянами зберігати спокій та боронити українську державність! Побажала спілчанам міцного здоров'я, добробуту, подальших успіхів у нелегкій праці на благо українського народу.