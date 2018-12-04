Краткий вкурс КпСС Опять же, не хочу подражать классику, уже писавшему под подобным заголовком, но все же... То, что сейчас происходит – это сложившийся историческая перспектива этого же «КккпСС», его (курса) написателей, последователей и адептов.

Опять же, не хочу подражать классику, уже писавшему под подобным заголовком, но все же... То, что сейчас происходит – это сложившийся историческая перспектива этого же «КккпСС», его (курса) написателей, последователей и адептов.

А шо происходит?!

Да ничего... Просто делют расею.!.

Так просто, просто...

5 лет назад во «Взгляде обывателя» мне довелось обозначить «начало конца», - что это будет захват Крыма..., а потом уже дальнейшие видимые (потому что невидимые уже произошли) признаки распада «землицы руськой». И те, которых нет, хорошо это срежиссировали и исполнили.

«Кукол держат за нитки,

На лице у них улыбки...»

(Макаревич)

Хотя, есть одна большая (очень большая) помеха – Чина (або чайна?).

И тут приходится замедлять процесс, – а то по самый Урал (если не дальше)...

Аляскинские аборигены уже давно облюбовали расейское заполярье, да и, наверное, полярье. Вот и дороженька туда, через пролив, как ледок станет – ходи, езди «на оленях утром рано» (песня).

Залежье там всякое... Ну и все такое прочее.

Англия, вон из ...«брексидой» тикает. Думаете просто!? Не в куче того не хапнуть, то ей положено... И это не только Мурмански с прилегающими.

Германия со своим бывшим кацлером так возлюбили «Газпром», ну и расею вместе с ним (Г.П.), шо даже ниток через Балтику навязала, да еще и мериканцам опирается. Все же какая никакая собственность вместе с родовищами буде.

На западе собственность «священна». РазныеШигалы да где-Пардье так Пуню взасос и целуют, и землицу «руськую прямославную» любят. Шо...?! Да расею же делют!!!

Не слыхивали разве?

Налетай поспело!

У нутрях расейских тоже...

Я, - грит. – пуне присегаю, а не расее... Это я про «лепшего» друга – Кадырку...

И все уже напыжились – ждуть. А скоко их исчо мною не помянутых...

Расея, она большая (была). И делить ее ой как... Ровно как свадебный торт перочинным ножичком резать. С какой стороны не начни, все равно обмажешься.

Одно могу сказать - по сценарию, который «вселенский», не все так будет и китайцам «по носу» достанется, правда уже не от расеян.

Ипонцам тоже куда-то переселяться надобно, а там дела покруче заворачиваются. Не держить матинка-землица дюже умных...

Вот такая Новогодняя рапсодия получается...

А как же ракеты да «военна потуга» - вторая в мире?!!

Помните ТВ сюжет с «новым»военным жипом, шо пуне показывали – ручка отвалилась и et.set, et.set, et.set...

Наших кругом много, не только на плакатиках Мурашкина – «свои люди – не отдадим!», ну, и ценности там всякие – «попробуй отними» (конфктка такая была (давно)).

Даже у главного жита (от слова життя) Украины с Ведмедчуковой жинкой тоже собственность там есть.

«Святое дело»...

Товарыщи, да шо же происходит то?!!

Проходите, проходите...

Мы здеся расею... любим!

«От таки дела...» (Сердючка)

П.С.: «Не просто, просто, просто, просто... Ага!..» (песня Пугачихи)

АГА!.. Просто пуня после дележа хочет остаться главный. Потому и такая катавасия.

П.П.С.: К тому же людям показывают только то, что они хотят видеть.

Эпитафия:

До чего ж порой обидно

Что хозяина не видно

(Макаревич)