Краткий вкурс КпСС

Опять же, не хочу подражать классику, уже писавшему под подобным заголовком, но все же... То, что сейчас происходит – это сложившийся историческая перспектива этого же «КккпСС», его (курса) написателей, последователей и адептов.
А шо происходит?!
Да ничего... Просто делют расею.!.
Так просто, просто...
5 лет назад во «Взгляде обывателя» мне довелось обозначить «начало конца», - что это будет захват Крыма..., а потом уже дальнейшие видимые (потому что невидимые уже произошли) признаки распада «землицы руськой». И те, которых нет, хорошо это срежиссировали и исполнили.
«Кукол держат за нитки,
На лице у них улыбки...»
(Макаревич)
Хотя, есть одна большая (очень большая) помеха – Чина (або чайна?).
И тут приходится замедлять процесс, – а то по самый Урал (если не дальше)...
Аляскинские аборигены уже давно облюбовали расейское заполярье, да и, наверное, полярье. Вот и дороженька туда, через пролив, как ледок станет – ходи, езди «на оленях утром рано» (песня).
Залежье там всякое... Ну и все такое прочее.
Англия, вон из ...«брексидой» тикает. Думаете просто!? Не в куче того не хапнуть, то ей положено... И это не только Мурмански с прилегающими.
Германия со своим бывшим кацлером так возлюбили «Газпром», ну и расею вместе с ним (Г.П.), шо даже ниток через Балтику навязала, да еще и мериканцам опирается. Все же какая никакая собственность вместе с родовищами буде.
На западе собственность «священна». РазныеШигалы да где-Пардье так Пуню взасос и целуют, и землицу «руськую прямославную» любят. Шо...?! Да расею же делют!!!
Не слыхивали разве?
Налетай поспело!
У нутрях расейских тоже...
Я, - грит. – пуне присегаю, а не расее... Это я про «лепшего» друга – Кадырку...
И все уже напыжились – ждуть. А скоко их исчо мною не помянутых...
Расея, она большая (была). И делить ее ой как... Ровно как свадебный торт перочинным ножичком резать. С какой стороны не начни, все равно обмажешься.
Одно могу сказать - по сценарию, который «вселенский», не все так будет и китайцам «по носу» достанется, правда уже не от расеян.
Ипонцам тоже куда-то переселяться надобно, а там дела покруче заворачиваются. Не держить матинка-землица дюже умных...
Вот такая Новогодняя рапсодия получается...
А как же ракеты да «военна потуга» - вторая в мире?!!
Помните ТВ сюжет с «новым»военным жипом, шо пуне показывали – ручка отвалилась и et.set, et.set, et.set...
Наших кругом много, не только на плакатиках Мурашкина – «свои люди – не отдадим!», ну, и ценности там всякие – «попробуй отними» (конфктка такая была (давно)).
Даже у главного жита (от слова життя) Украины с Ведмедчуковой жинкой тоже собственность там есть.
«Святое дело»...
Товарыщи, да шо же происходит то?!!
Проходите, проходите...
Мы здеся расею... любим!
«От таки дела...» (Сердючка)
П.С.: «Не просто, просто, просто, просто... Ага!..» (песня Пугачихи)
АГА!.. Просто пуня после дележа хочет остаться главный. Потому и такая катавасия.
П.П.С.: К тому же людям показывают только то, что они хотят видеть.
Эпитафия:
До чего ж порой обидно
Что хозяина не видно
(Макаревич)