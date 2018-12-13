И снова: Что же вы друзья наделали?

Итак.
Сцена 1
Комната судебных заседаний обложена кафельной плиткой, разделена на зоны «Чистая», «Стерильная». Ва зале расставлены мед. кушетки, автоклавы для стерилизации оборудования и инструментария, штативы для капельниц, другая мед. аппаратура.
Эпизод 1. В зарешёченном блоке для подсудимых привычно идёт операция.
- Скальпель! Тампон! Сушить рану... Кислород!!! Ещё… ещё!
При восклицании хирурга: "Он от нас уходит!?" – из инвалидных каталок пытаются подскочить два охранника с автоматами. Приклады их автоматов скреплены скотчем.
Сцена 2
Там же, те же.
Эпизод 2. Явление 1.
В зал судебных заседаний заползает, закатывается, гремя костылями, вваливается разночинный народ, некоторые в окровавленых повязках, свеженаложеных «гипсах» и шинах Крамера. Иные подключены к аппаратам «искусственная почка» и активной вентиляции лёгких. Шумят, толкаются.
Слышны возгласы: «Тебя сдесь не стояло!», «Я знавал покойника ещё с детства!» и т.п., прочее.
Эпизод 3. Сцена та же. Явление 2
Вдруг:
– Осторожно! Суд идёт!!! – слышится, через лающий кашель и схаркивание, голос однорукого секретаря.
В зал, ч/з дверь в совещательной комнате, заводят мужчину в саване. Одна рука его лежит на плече у чахоточного вида мальчика-сироты, другая - размахивает лыжной палкой в попытке определить объёмы окружающего пространства. На глазах у судьи чёрная повязка. На судейском столе стоят рычажные весы и среднего вида молот с наковальней.
Эпизод 4. Явление 3
В зал судебных заседаний на каталке заезжает моложавая женщина со следами свеже прооперированного аппендицита.
- Пустите! Мне надо…!!! – периодически всхлипывает она. - Я донор пациента, ну в смысле адвокат подсудимого!
- Это не очевидно! – резюмирует судья промахнувшись, усаживаясь мимо своего кресла.!
Эпизод 5. Теже, там же. Явление 4
В зале заседаний очень шумно. Перекрикивая кого-то в телефонной трубке, заваливается глухой прокурор, за ним семенят два немых свидетеля, по пути выразительно жестикулируя руками, норовя попасть в глаза окружающему люду!
Прокурор:
- За такое надо убивать! – (из к/ф «Бриллиантовая рука»).
- Ну на худой конец я его, после суда, выпорю!
- Всё, Марь Ивановна! У меня тут заседание начинается! – заканчивает телефонный разговор прокурор.
Эпизод 6
Судья с помощью мальчика-сиротинушки и однорукого секретаря наконец-то занимает своё кресло. Берёт в руки молоток и сильно бьёт по наковальне… Но промахивается… И попадает по руке однорукого секретаря…!
- «Ё…б Вашу мать? Началось!! – провозглашает секретарь.
- Это не очевидно!.. – резюмирует судья и опять ударяет молотком.
- Тишина в зале! – фальцетом, сквозь набежавшие слёзы, кричит секретарь.
Судья продолжает потрясать молотом и лыжной палкой. Зал затихает.
Эпизод 7
- Что Вы можете сказать по существу! – говорит судья, обращаясь к глухому прокурору.
- Не понял! – парирует прокурор.
- Тогда я!... – встряёт с каталки адвокатша! - Мы с оперируемым посовещались и можем добавить ещё 10 тысяч!
- Это не очевидно, – произносит судья.
- Ну тогда 20?! И потом, пациент, ну в смысле мой клиент, ни в чём не виноват! Разве может мужчина, который дважды на день исполняет супружеский долг... Вот, пожалуйста, видеозаписи и комментарии свидетелей… Не то что некоторые, - адвокатша выразительно смотрит в сторону прокурора.
- Я Ваши аргументы не воспринимаю! – парирует прокурор, пытаясь вставить в ухо слуховой аппарат.
- Так вот, я говорю, - продолжает адвокатша. – Разве может такой хороший мужчина (тихо вздыхает) сделать что-то плохое для нашей страны. Ведь она (страна) тоже, знаете ли, женского рода! Я кончила!
- Я тоже, – оживился всхлипывая секретарь.
- Я требую, что-бы вывели из зала малолетних и детей! Доказательства надо внимательно изучить! – прокричал прокурор требуя повторить видеозапись,
- Это не очевидно – произнёс судья, снимая с чаши весов 20 тысяч.
- Я уже усцы-юсь, т.е. уже совещаюсь, – размахивая лыжной палкой, стремительно выскакивает в совещательную комнату (судья).
Это всё по-тому, что, увы, судебная реформа из-за того, что поправку (хотя некоторые депутаты всё же успели поправиться за колонной ВРУшки), «большинство» из женской мести и сображений гендерной ривности за превентивную установку катетера в мочеиспускательную систему судей-простатитчиков не проголосовало.
Эпизод 8
Но судя по всему не последний…
- Встать (кто может)! Суд уп.. ... ушёл...! Наконец-то! – растеряно произнёс секретарь, прижимая к телу единственную, уже перебинтованную руку!
- Да здравствует наш суд - самый гуманній суд в мире (из к/ф "Кавказская пленница")!... – прошептал, пришедший в сознание, подсудимый!
- Ну вот и истекли 72 часа! – прокричал прокурор.
– Нет я его всё же выпорю! – закончил прокурор и направился домой.
Сцена 3. Явление последнее
Улица. Две каталки едут рядком по направлению к «Скорягам».
- Я с нетерпением буду ждать Вашего выздоровления господин Насра-ов, – нежно шепчет адвокатша, оживающему на глазах клиенту!
- До встречи в Монако, моя Кицюка!.. – обнадёживает клиент, припевая строчки из песни Лепса. - Я уеду туда, где большая вода, мождет быть на всегда...
- Счастья Вам и добра люди в 2020 году, – это я от себя.
Дали будэ.
07.03.2017
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