И снова: Что же вы друзья наделали? Хотелось бы снова вернуться к одной из моих публикаций. Ей уже почти два года. Но сегодня в нее не хочется добавить ни одного нового слова. Прочитайте, задумайтесь...

Сценарий по мотивам произведения Чернышевского «Что делать», где отображены в частности «Сны Веры Павловны», которая прозорливо, аж у 4м сне, разглядела светлое будущее (пролетариата). Но поскольку (пролетариат) – «Это не актуально, Сеня!», как говаривал известный герой из к/ф «Бриллиантовая рука», то в рамках «своего» «Что же вы друзья наделали?», опишу не сны, а «Явь 2020», о будущем судопроизводства в нашей стране.

Итак.

Сцена 1

Комната судебных заседаний обложена кафельной плиткой, разделена на зоны «Чистая», «Стерильная». Ва зале расставлены мед. кушетки, автоклавы для стерилизации оборудования и инструментария, штативы для капельниц, другая мед. аппаратура.

Эпизод 1. В зарешёченном блоке для подсудимых привычно идёт операция.

- Скальпель! Тампон! Сушить рану... Кислород!!! Ещё… ещё!

При восклицании хирурга: "Он от нас уходит!?" – из инвалидных каталок пытаются подскочить два охранника с автоматами. Приклады их автоматов скреплены скотчем.

Сцена 2

Там же, те же.

Эпизод 2. Явление 1.

В зал судебных заседаний заползает, закатывается, гремя костылями, вваливается разночинный народ, некоторые в окровавленых повязках, свеженаложеных «гипсах» и шинах Крамера. Иные подключены к аппаратам «искусственная почка» и активной вентиляции лёгких. Шумят, толкаются.

Слышны возгласы: «Тебя сдесь не стояло!», «Я знавал покойника ещё с детства!» и т.п., прочее.

Эпизод 3. Сцена та же. Явление 2

Вдруг:

– Осторожно! Суд идёт!!! – слышится, через лающий кашель и схаркивание, голос однорукого секретаря.

В зал, ч/з дверь в совещательной комнате, заводят мужчину в саване. Одна рука его лежит на плече у чахоточного вида мальчика-сироты, другая - размахивает лыжной палкой в попытке определить объёмы окружающего пространства. На глазах у судьи чёрная повязка. На судейском столе стоят рычажные весы и среднего вида молот с наковальней.

Эпизод 4. Явление 3

В зал судебных заседаний на каталке заезжает моложавая женщина со следами свеже прооперированного аппендицита.

- Пустите! Мне надо…!!! – периодически всхлипывает она. - Я донор пациента, ну в смысле адвокат подсудимого!

- Это не очевидно! – резюмирует судья промахнувшись, усаживаясь мимо своего кресла.!

Эпизод 5. Теже, там же. Явление 4

В зале заседаний очень шумно. Перекрикивая кого-то в телефонной трубке, заваливается глухой прокурор, за ним семенят два немых свидетеля, по пути выразительно жестикулируя руками, норовя попасть в глаза окружающему люду!

Прокурор:

- За такое надо убивать! – (из к/ф «Бриллиантовая рука»).

- Ну на худой конец я его, после суда, выпорю!

- Всё, Марь Ивановна! У меня тут заседание начинается! – заканчивает телефонный разговор прокурор.

Эпизод 6

Судья с помощью мальчика-сиротинушки и однорукого секретаря наконец-то занимает своё кресло. Берёт в руки молоток и сильно бьёт по наковальне… Но промахивается… И попадает по руке однорукого секретаря…!

- «Ё…б Вашу мать? Началось!! – провозглашает секретарь.

- Это не очевидно!.. – резюмирует судья и опять ударяет молотком.

- Тишина в зале! – фальцетом, сквозь набежавшие слёзы, кричит секретарь.

Судья продолжает потрясать молотом и лыжной палкой. Зал затихает.

Эпизод 7

- Что Вы можете сказать по существу! – говорит судья, обращаясь к глухому прокурору.

- Не понял! – парирует прокурор.

- Тогда я!... – встряёт с каталки адвокатша! - Мы с оперируемым посовещались и можем добавить ещё 10 тысяч!

- Это не очевидно, – произносит судья.

- Ну тогда 20?! И потом, пациент, ну в смысле мой клиент, ни в чём не виноват! Разве может мужчина, который дважды на день исполняет супружеский долг... Вот, пожалуйста, видеозаписи и комментарии свидетелей… Не то что некоторые, - адвокатша выразительно смотрит в сторону прокурора.

- Я Ваши аргументы не воспринимаю! – парирует прокурор, пытаясь вставить в ухо слуховой аппарат.

- Так вот, я говорю, - продолжает адвокатша. – Разве может такой хороший мужчина (тихо вздыхает) сделать что-то плохое для нашей страны. Ведь она (страна) тоже, знаете ли, женского рода! Я кончила!

- Я тоже, – оживился всхлипывая секретарь.

- Я требую, что-бы вывели из зала малолетних и детей! Доказательства надо внимательно изучить! – прокричал прокурор требуя повторить видеозапись,

- Это не очевидно – произнёс судья, снимая с чаши весов 20 тысяч.

- Я уже усцы-юсь, т.е. уже совещаюсь, – размахивая лыжной палкой, стремительно выскакивает в совещательную комнату (судья).

Это всё по-тому, что, увы, судебная реформа из-за того, что поправку (хотя некоторые депутаты всё же успели поправиться за колонной ВРУшки), «большинство» из женской мести и сображений гендерной ривности за превентивную установку катетера в мочеиспускательную систему судей-простатитчиков не проголосовало.

Эпизод 8

Но судя по всему не последний…

- Встать (кто может)! Суд уп.. ... ушёл...! Наконец-то! – растеряно произнёс секретарь, прижимая к телу единственную, уже перебинтованную руку!

- Да здравствует наш суд - самый гуманній суд в мире (из к/ф "Кавказская пленница")!... – прошептал, пришедший в сознание, подсудимый!

- Ну вот и истекли 72 часа! – прокричал прокурор.

– Нет я его всё же выпорю! – закончил прокурор и направился домой.

Сцена 3. Явление последнее

Улица. Две каталки едут рядком по направлению к «Скорягам».

- Я с нетерпением буду ждать Вашего выздоровления господин Насра-ов, – нежно шепчет адвокатша, оживающему на глазах клиенту!

- До встречи в Монако, моя Кицюка!.. – обнадёживает клиент, припевая строчки из песни Лепса. - Я уеду туда, где большая вода, мождет быть на всегда...

- Счастья Вам и добра люди в 2020 году, – это я от себя.

Дали будэ.

07.03.2017