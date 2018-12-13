О развитии САМОУДАВЛЕНИЯ в Украине (ремарка) Сейчас как никогда идет «всенародная» ругань «этого правительства», президента с его ад-мини-срацией и т.п., и т.д., прочее...

«Горе тому народу,

князья которого дети

или рано садятся есть...»

(эклизиаст)

Сейчас как никогда идет «всенародная» ругань «этого правительства», президента с его ад-мини-срацией и т.п. прочее.

А у меня на устах, если можно так выразиться, пословица: «Нечего пенять на зеркало, коли рожа крива»...

И хотя речь сейчас пойдет не о них (правительстве), должен сказать «правды ради». Удивлен, поистине удивлен, що люди-комерсы все-таки сотворили в Украине больше, чем все предыдущие «попиредники»!

О чем же мне захотелось провизжать в своем опусе? А о том, что под эгидой некой (общаковской) общественной организации – ассоциации ОСББУкраины и ее региональных порослей при «всенародной поддержке» местных властей и банков сформировалась вполне вызревшая «коммунальная мафия». О чем пару лет назад мне уже доводилось писать.

Схема «работы» хоть и проста, но многоэтажна и рассчитана Ой, как! на длительный период.

1 этап – приемка дома с существенными недоделками и «засекречивание» домовой документаии (в нашем случае – подвал без гидроизоляции, «отказ» жильцов от этих подвальных площадей и «текущая» крыша);

2 этап – «протяжка» с устранениями «недоделок» во времени – истек гарантийный срок;

3 этап – обращение к банкам (афелированым) и властям (прикормленным) за «теплими кредитами» и т.п. прочее;

4 этаж – снятие «сливок» с «решения вопроса» по устранению недоделок.

Ну, и если хотите:

5 постоянный этап – эксплуатационные бонусы «управителю», либо «обслуговуючей компании» та «сотворения» малых архитектурных форм (заборов, беседок и т.п.).

Естественно все этапы, начиная от застройщика и заканчивая банком, должны оплачиваться (иначе, кто бы эти занимался?). Тем более, что для подобной деятельности в «управители» подбираются люди с выраженными манипулятивными способностями. Ну, а дальше приводится в действие «коллективное бессознательное», хотя лучше сказать – «неосознанное». Ибо решение «вопросов по управлению» ложатся на неокрепшие мозги граждан никогда хоз.деятельностью не занимавшихся, либо не имевших в этом даже успеха.

Не хочу сейчас вдаваться в какую-либо конкретизацию «щодо «мого» випадку».

Однако тем, которые сейчас скажут: «А че же ты (такой умный) не предупреждал, не боролся?..», отвечу: и предупреждал, и боролся и даже «выиграл» суд первой инстанции про «скасування незаконно созданного ОСББ» ,а следовательно и всех действий (приемка дома в известном состоянии, «сдача» подвала и т.п.), этим ОСББ «натворенное».

А теперь (внимание!) какое «сопротивление общественности» удалось организовать управителям, ну, и помогабщим им лицам, обличенным властными полномочиями?! Посему и пословица мною помянутая «про зеркало...».

Не, ну, теперь начало до многих доходить... И что же – то, о чем я говорил, что все кончится «теплым кредитом». По крайней мере на последнем «собрании» ОСББ (как всегда в подворотне) об этом уже было проинформировано.

Дай Бог, Аллене Бабак и всем, имеющим отношение к «законам про ОСББ», здоровья! Особенно в голову!..

Со своей стороны могу лишь предложить:

1. В «управление» ОСББ отдавать не все сооружения жилого дома, а лишь те функции, которые влияют на качество проживания в нем и обслуживания сопутствующими организациями благоустройства прилегающей территории. Все же, что касается тех.обслуживания, коммуникаций, несущих конструкций, крыш, это должна быть парафия – не «управителей с портфелями», а ЖЭКов, имеющих соответствующий персонал, материальные и фин.возможности.

2. «Собрания» и т.п. жильцов ОСББ проводить не на манер «собачьей свадьбы», а в отведенных муниципальных помещениях, обязательно в присутствии «третейского судьи» из независимых юридических компаний.

Но это если рассматривать вопрос самоуправления с рационалистических позиций.

Но когда же у нас поступали по уму?

«Вали кулем – потом разберем»...

(пословица)

Люди говорят, что им нужен порядок!...

Но, увы,.. только того что говорят...

«Ибо возлюбили тьму...» и оттуда ни ногой, ни даже мыслью...

Обманщик понятен и принятен всеми, ибо «свой».

Поэтому еще одно скажу - не ругате Путина! Чем мы лучше?!

Итак, напомню – связка:

ЗАСТРОЙЩИК – УПРАВИТЕЛЬ (Ассоциация ОСББ) – МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ – БАНК => деньги на КАЖДОМ этапе.

Несите ваши денежки, граждане. Вас заждались.

«На дурака не нужен нож!

Ему немного подпоешь!

И делай с ним, что хочешь...»

(Лиса Алиса и Кот Базилио).