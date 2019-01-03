Пальба в Шостке в качестве «новогоднего сюрприза» Власти Шостки осчастливливают горожан фейерверками

Накануне Нового года в шосткинских новостях прочел: «Как сообщает начальник городского отдела культуры и туризма Игорь Фатун, завтра, 1 января, у главной елки Шостки по улице Садовый бульвар состоится развлекательная программа «New Year`s surprise» (это английское выражение переводится как «новогодний сюрприз») . Мероприятие начнется в 16:00.

В 18:00 горожане и гости Шостки увидят праздничный фейерверк».

Как и было обещено начальником отдела культуры, фейерверк состоялся.

Наверное, властям Шостки, находящейся в тридцяти километрах от агресора – России, неизвестно, что с 2014 использование пиротехники запрещено во многих городах Украины.

Отчасти это сделано с целью предотвращения несчастных случаев, которые имеют место при подобных развлечениях.

Но главная причина запрещений – устранение травмирующего фактора для тех, кто воевал, и для людей (особенно детей), переживших обстрелы и бомбардировки. Например, в решении Киевской городской государственной администрации мотивация запрета такова: "Использование ... фейерверков, салютов и проведения других развлекательных зрелищ с использованием пиротехнических средств одновременно с проведением АТО противоречит нормам морали и вызывает общественное напряжение".

В 2014-2017 годах такие решения приняли горсоветы Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Черкасс, Луцка, Тернополя, Сум, Ивано-Франковска. Также фейерверки запрещены в Донецкой области и во многих небольших городах, в частности – в Кременчуге, Мариуполе, Ирпене, Миргороде, Борисполе.

Власти Шостки устраивают фейерверки не только на Новый год, но и в другие праздники, благо предприятие, производяшее приротехнические средста, находится под боком. Рядовые граждане города, имеющее достаточно денежных средств, тоже непрочь побаловать публику фейерверком по случаю свадьбы, дня рождения и тому подобного.

Следует отменить и положительное явление: в этом году почти не слышно взрывов «шутих» под окнами домов. Значит, налажен необходимый контроль за недопущением их продажи и использования.